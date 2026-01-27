東廣場防火閘卡住｜物管：租戶擅在下方放訊號線　已嚴厲重申規定

觀塘寧晉中心地下東廣場食店「包點料理」於上周六（24日）失火，商場兩道防火閘落下期間疑被卡住，不少人質疑「形同虛設」。



東廣場物業管理處回覆《香港01》查詢時表示，發現有租戶於未經申請下，擅自在防火閘下方放置訊號線，事後已立即移除，同時向相關租戶嚴厲重申遵守消防安全規定的重要性，並已安排消防承辦商為東廣場進行全面檢查。



火警發生於1月24日，觀塘東廣場包點料理店內冒出火舌，有人用小型滅火筒撲火。（threads）

東廣場物業管理處指，已獲悉並正跟進於2026年1月24日下午約2時14分，在東廣場地下42號舖廚房區發生之爐頭搶火事件。事發期間，場內消防系統按既定程序即時啟動，物管處前線人員及技術人員，迅速到場協助處理。

經現場詳細視察，發現有租戶於未經申請下，擅自在防火閘下方放置訊號線。該物件已於事後立即移除，同時已再次向相關租戶，嚴厲重申遵守消防安全規定的重要性。此外，物管處亦已安排消防承辦商為東廣場進行全面檢查，並將按需要跟進。

東廣場物業管理處續指，一向嚴格要求所有租戶必須確保消防設施保持暢通無阻，並會透過書面指引及現場督導等方式作出提醒，亦會定期巡查相關設施，確保其正常運作及符合安全標準。

火警發生於上周六（24日）下午2時許，觀塘成業街7號寧晉中心地下東廣場內的食店「包點料理」，疑因油溫過高，導致一個平底鍋起火。網上影片可見，店舖冒出火光及濃煙，有人用小型滅火筒救火，幸無人受傷。但片中可見，包點料理招牌旁及另一間咖啡店招牌旁的兩道防火閘，均疑被卡住，未能順利落下，不少人認為是「形同虛設」的消防隱患。

有網民質疑，「有乜理由消防巡查唔會發現？有乜理由裝修師傅無呢個認知？有乜理由商場管理員都無提醒？」，質疑各方只為「完成任務」，未有做好管理或檢視。

記者事後重返東廣場現場視察，可見咖啡店招牌旁有罅隙，咖啡店職員亦指已經「改正」。（羅日昇攝）

1月26日，有便裝消防處人員（白衣者）在場視察。（戴慧豐攝）