警葵涌公屋搗毒品倉　檢$1200萬可卡因大麻　夫婦涉收酬販毒被捕

警方昨日（27日）在葵涌一公屋單位搗破毒品儲存倉庫，拘捕一對夫婦，共檢獲約16公斤懷疑可卡因及大麻毒品，市值超過1,200萬元。



警方調查相信有人為「搵快錢」，被販毒集團招攬成為傀儡，擔任毒品儲存倉的倉主及負責派貨。據悉，被捕人每派一次貨，可獲4,000至5,000元酬勞。



警方檢獲14磚共重16公斤的懷疑可卡因，以及6包共重50克的懷疑大麻，市值超過1,200萬元。（林振華攝）

葵青警區特別職務隊根據情報蒐集及深入調查，昨日（27日）早上在葵涌區展開反毒品行動，於一個公屋單位外截查一名可疑男子，在他手持的一個橙色環保袋內，搜出一磚懷疑可卡因。人員隨即押解該名男子進入其住所搜查。

警方進入單位後發現另一名女住戶，並在一個黑色背囊內，再搜出另外13磚懷疑可卡因及6包懷疑大麻毒品。行動中合共檢獲14磚共重16公斤的懷疑可卡因，及6包共重50克的懷疑大麻，市值超過1,200萬元。

經初步調查相信，被捕人是想「搵快錢」， 因而被販毒集團招攬成為傀儡，擔任毒品儲存倉的倉主，甚至兼任派貨員角色 。（林振華攝）

警方隨即拘捕該兩名同為32歲的男女，他們現正被警方扣留調查。據悉兩人為夫婦，丈夫報稱為清潔工人，妻子報稱任職售貨員。警方稍後將暫控兩人分別兩項及一項「販運危險藥物」罪。案件明天（29日）在西九龍裁判法院提堂，將交由葵青警區重案組第一隊繼續跟進。

葵青警區特別職務隊督察黎可淇指，經初步調查相信，被捕人是想「搵快錢」，因而被販毒集團招攬成為傀儡，擔任毒品儲存倉的倉主，並兼任派貨員 。他們利用公屋單位掩飾毒品倉，企圖逃避警方追查。

葵青警區特別職務隊督察黎可淇交代案件。（林振華攝）

警方提醒市民，利用公屋單位進行販毒等不法活動，即屬於濫用公屋，可被終止租約及連累同住家人 。警方行動已成功堵截一批毒品流入市面，亦打擊販毒集團，稍後會將案件轉交相關部門跟進；並提醒市民，臨近農曆新年假期，切勿因不同的引誘，而去吸毒或販毒 。

販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪最高可被罰款500萬元以及終身監禁，市民切勿以身試法。