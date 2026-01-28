曲奇蛋卷罐藏$610萬白銀扮年貨　圖陸路運回內地　海關識破拘2男

近期國際貴金屬價格上升，白銀價格亦錄得顯著升幅，誘使不法分子趁機走私白銀到內地牟利。海關在香園圍口岸截查一輛跨境私家車，在車尾箱發現三個紙盒，內有一批曲奇餅、奶粉及蛋卷罐，經X光檢驗發現影像可疑，打開後檢獲共219公斤白銀，市值610萬元，拘捕一名46歲內地男司機及一名40歲男乘客。若不法分子成功將這批懷疑白銀走私回內地，他們將可以逃避約80萬港元稅款。



海關截查一輛跨境私家車準備離港時，檢獲共219公斤白銀，市值610萬元，拘捕車上兩男。（羅日昇攝）

昨（27日）下午3時25分，人員截查一輛準備離港的跨境私家車，車上兩名男子在清關前無申報，人員檢查車尾，發現3個不同大小的紙箱，男乘客報稱載有年貨，在港購入，擬運回內地用作慶祝農曆新年的食品，包括曲奇餅、奶粉、蛋卷等，又提供收據作證明。

海關人員高度戒備，即使紙箱及收據表面似是食物相關，但人員仍有所懷疑，作X光檢查，竟發現紙箱重得驚人，每個重達70公斤以上。經X光檢查12罐曲奇餅、6罐奶粉、12罐蛋卷罐，發現部分罐內影像存可疑之處，分別顯示為綠色及黑色，黑色疑似為高密度懷疑金屬。

人員打開貨物檢查，其中4罐奶粉罐的錫紙封口已被打開，挖開奶粉後發現以透明膠紙包裹的白銀。6罐蛋卷及6罐曲奇餅罐中，打開後發現白銀。檢獲的219公斤白銀，分別是銀珠及銀塊。關員隨即拘捕車上兩男。

案件現交由有組織罪案調查科接手跟進。初步調查顯示，有人企圖趁農曆新年將至，利用大批貨物運回鄉下過年的藉口，試圖誤導海關人員以減少截查和檢查，達到運送及走私高價值貨物的目的。案中不法分子花心思設計的走私手法，將走私物品放在一些正當的食物罐內，包括曲奇罐、奶粉罐、蛋卷罐，希望利用這些食物罐作為掩飾。而且海關留意到擺放在靠近車尾的食物罐，部分確實裝有相應貨品，企圖魚目混珠，將走私物品與正常的食品混雜在一起，希望提高海關發現走私物品的難度，從而將這批白銀順利運回內地。

兩名被捕人將會共同被控一項「企圖輸出未列艙單貨物」罪名，案件將於明天（29日）在粉嶺裁判法院提堂。香港海關會繼續調查案件，包括調查走私物品的貨物來源，不排除會有更多涉案者被捕。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組高級調查主任李梓榮（左）及陸路邊境口岸科香園圍貨物組督察莫嘉輝向傳媒講述案件詳情。（羅日昇攝）

香港海關作為專責打擊走私活動的政府部門，會持續關注社會轉變，適時調整執法策略，並繼續利用精準的情報分析及風險管理原則，全方位打擊各類型走私活動。海關重申，走私屬嚴重罪行。

根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款港幣200萬元及監禁7年，市民切勿以身試法。市民可以致電香港海關24小時報案熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶crimereport@customs.gov.hk，向海關舉報相關懷疑走私活動。