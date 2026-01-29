景林邨魚池死魚｜119條魚疑缺氧斃命　警拘清潔公司女工頭

本周一（26日）將軍澳景林邨清潔公司清洗魚池，導致過百條魚疑缺氧死亡。警方接報列「殘酷對待動物」案，由將軍澳警區重案組第一隊（動物專隊）跟進。據了解，警方拘捕一名51歲清潔公司女工頭涉嫌殘酷對待動物。



景林邨洗魚池慘變兇案現場，過百條魚死亡。(圖片來源：FB/香港救援鳩鴿及雀鳥)

據了解報案人是景林邨的居民，魚池內共有196條魚及4隻龜。魚池自去年8月起由管理公司「置佳物業服務有限公司」及清潔公司「輝記環保清潔有限公司」一同管理。本周一下午1時，清潔公司的6名工人清洗魚池，他們將池中的所有魚及龜移至3個裝有水並連接住一個氣泵的容器內。同日晚上7時半被居民發現容器內的多條魚沒有氣息及無人看管，於是報案。

事發翌日、即1月27日《香港01》曾向清潔公司查詢，獲回覆稱：「公司負責清潔的部分，事前事後的處理要問相關人士。」聲言並非負責搬遷魚兒的單位。

警員只在場點算死魚數量。(網上圖片)

愛護動物協會督察到場確認容器內有119條魚死亡，並指出魚隻的死因是因為容器內缺乏足夠的氧氣。愛護動物協會亦檢取當中的10隻魚類屍體作進一步檢驗。

將軍澳警區重案組第一隊（動物專隊）經調查後，拘捕涉案清潔公司一名51歲姓司徒的女工頭，涉嫌「殘酷對待動物」。

景林邨洗魚池慘變兇案現場，過百條魚死亡。(圖片來源：FB/香港救援鳩鴿及雀鳥)

景林邨洗魚池慘變兇案現場，部份倖存魚卻十分虛弱。(圖片來源：FB/香港救援鳩鴿及雀鳥)