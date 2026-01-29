「猜猜我是誰」集團呃27長者$226萬　警拘5男包括兩內地骨幹

警方搗破「猜猜我是誰」電話騙案集團，涉及27宗案件，共騙取金額約226萬元，所有受害人均為長者，年齡介乎65至95歲。警方檢獲共17.3萬港元的騙款。



案中5男被捕，當中兩名骨幹為持雙程證的內地漢，負責操控和監察收錢過程，另外3男為向受害人收取騙款的傀儡。消息指，最大一宗損失案件金額高達60萬元。



深水埗警區重案組高級督察梁偉軒交代案件，搗破一個「猜猜我是進」騙案集團。（林振華攝）

深水埗警區刑事部針對「猜猜我是誰」電話騙案作深入調查，鎖定一個涉及全港各區電話騙案的犯罪集團。 深水埗警區及長沙灣警區，於本月內展開一連串執法行動，分別於2026年1月13日、16日以及28日，於深水埗區及將軍澳區以涉嫌「串謀欺詐」罪，拘捕5名電騙集團成員。

被捕5人包括3名持雙程證內地男子，以及2名持香港身份證男子，年齡介乎17至44歲。當中2名為負責操控和監察收錢過程的集團骨幹成員，均為內地男子；另外3名為負責向受害人收取騙款的傀儡。據悉，有關傀儡透過網上求職「搵快錢」，被受聘行騙。其中3名被捕人早前已被暫控「串謀欺詐罪」，並已提堂，而其餘2名被捕人現正被扣留調查。

調查顯示，被捕人士共牽涉27宗發生於全港的「猜猜我是誰」騙案，案中受害人年齡介乎65至95歲，分別收到騙徒電話假扮家人，並以各種理由要求受害人交出金錢，共騙取金額約226萬元，行動中，警方檢獲屬於3名受害人的17.3萬港元現金。消息指，最大損失的案件金額高達60萬， 受害人為一名72歲長者，接獲騙徒來電，訛稱為其女婿，因刑事案件被拘捕需要保釋。

深水埗警區重案組高級督察梁偉軒呼籲，長者若收到陌生人來電，指親人遇急事需金錢，應保持冷靜親身致電，向親人核實或與可信賴人士商量，如有懷疑，可致電「防騙易熱線」18222或報警求助。

另外，不論本港或內地執法機關，絕不會要求市民在街上繳交保釋金，若收到親友聲稱自己被警方拘捕的電話，可以向對方查詢被扣留的位置，再向警署核實真偽。 而且執法機構絕不會透過電話招募，或強迫市民成為特務調查員，更不會提供虛假工作證明，要求任何市民向其他人收取金錢。 市民如遇上類似情況，應立即報警求助。

警方亦提醒，市民包括遊客及學生，自勿因一時貪念賺快錢，而以任何方式參與騙案。 「串謀欺詐」是非常嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監14年。警方會考慮根據《有組織及嚴重罪行條例》 向法庭申請涉及相關罪行的被捕人士加刑，切勿以身試法。