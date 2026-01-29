O記全港反黑　一連三日拘206人最細15歲　檢電槍牛肉刀多款毒品等

有組織罪案及三合會調查科聯同各總區人員，一連三日（1月26日至28日)在全港各區

展開代號「逸影」（FLOWINGSHADE）的反罪惡行動，以打擊暴力罪案及三合會相關活動，共拘捕206人，年齡介乎15至71歲，其中一名被捕人為非法入境者。



行動中，人員檢獲20萬元現金、1.3公斤懷疑氯胺酮、1.2公斤懷疑霹靂可卡因、2公斤懷疑「Happy粉」、868粒懷疑搖頭丸、30克懷疑「冰」毒、68粒依托咪酯煙彈、約100懷疑大麻花、5把牛肉刀、一個鐵蓮花、一支棒球棍、一支伸縮棍、兩支電槍及21部釣魚機等。



警方一連三日在全港打擊暴力罪案及三合會相關活動，並拘捕206人。(警方提供)

警方突擊搜查全港多個罪案黑點及懷疑非法場所，並以「經營賭博場所」、「在賭博場所内賭博」、「販運危險藥物」、「經營毒窟」、「藏有攻擊性武器」、「藏毒」、「非法集結」、「傷人」、「毆鬥」、「刑事毀壞」、「無牌管有槍械」、「串謀詐騙」、「盜竊」、「未經准許而入境及留下」、「違反逗留條件」、「無牌售賣酒類飲品」、「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及「以欺騙手段取得財產」等罪名，拘捕206，包括56名本地男子、37名本地女子、4名内地男子、5名内地女子、72名非華裔男子、30非華裔女子及2名非華裔男童，年齡介乎15至71歲。其中一名被捕人為非法入境者。

行動中，人員5把牛肉刀、一個鐵蓮花、一支棒球棍、一支伸縮棍、兩支電槍及21部釣魚機等。（警方提供）

警方重申，打擊三合會活動是警務處處長首要行動項目之一，人員會繼續加强情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊暴力罪案、三合會相關活動及其收入來源。