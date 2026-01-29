海關油塘截查路邊貨車檢$814萬私煙 41歲運輸男工人被捕
撰文：凌逸德
出版：更新：
海關昨日（28日）在油塘破獲私煙分銷案，於一個商場的停車場附近，截查一輛停泊在路邊的貨車，即場在車上檢獲181萬支懷疑私煙，估計市值約814萬元，應課稅值約598萬元。
行動中，一名41歲報稱為運輸工人的男子被捕，獲准保釋候查；海關人員扣查涉案貨車，並會追查該批私煙的來源，不排除會有更多人被捕。
海關表示，會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。
海關強調，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人士若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。
市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。
