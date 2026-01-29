香港仔多宗街頭「打荷包」　警拘兩內地扒手　揭涉全港17案盜$9萬

警方今日（29日）表示，月內接獲多宗「打荷包」案件，市民途經香港仔一帶時，發現手袋或背包遭賊人打開，財物不翼而飛。警方拘捕兩名內地男子，共牽涉全港17宗扒竊案，涉款約9萬元，其中一案件已於1月8日提堂。



其中一名被捕男子為非法入境者，被加控一項「未經准許而入境及留下」罪，案件於明日（30日）上午在東區法院提堂。



警方檢獲兩賊犯案時身穿衣物。（警方提供）

警方於本月接獲多人報案，指途經香港仔一帶時，懷疑其手袋或背包遭人打開，袋內銀包、信用卡及現金等財物被盜。西區警區重案組人員經深入調查及分析大量閉路電視片段後，1月14至28日採取行動，拘捕兩名年齡分別37至49歲的內地男子，涉嫌扒竊。

調查顯示，兩名被捕男子懷疑與全港多區17宗扒竊案有關，涉款約9萬元。該名37歲被捕男子為非法入境者，將被暫控6項「盜竊」罪及一項「未經准許而入境及留下」罪，案件將於明日（30日）上午，在東區法院提堂。另一名49歲持雙程證抵港的被捕男子，則被控一項「盜竊」罪，案件已於1月8日在東區法院提堂。

警方拘捕兩名男子涉「盜竊」罪，其中一人持雙程證，一人為非法入境者。（警方提供）

警方呼籲市民提防扒手，妥善保管財物，外出時將手袋或背包置於身前視線範圍，確保拉鏈或扣具緊閉，避免將貴重物品（如銀包、手機）放在外側或容易被接觸的位置；加強家居防盜：離家時切記鎖好門窗。； 謹慎處理現金與支付工具：避免攜帶大量現金，並將銀行卡與身份證件分開存放。如不幸遺失財物，應立即報警並儘快暫停相關電子支付功能。

市民亦應保持環境警覺，在人多擠迫的場所，例如乘搭公共交通工具時，或在市集、車站、節慶活動地點，尤其要留意隨身物品，對刻意靠近或製造推擠的可疑人物提高戒備。