觀塘私房菜棄單｜72客捧場食鮑魚「互惠互利」　東主：人間有情！

觀塘一間私房菜昨晚（28日）在網上發文，指被一名訂6圍枱的客人「放飛機」而報警，雖然背後原因令人心酸，但鮑魚、花甲等珍貴食材「危在旦夕」，無奈下以每位180元在網上「吸客」，獲網民一呼百應。《香港01》記者今晚到場視察，發現店內座無虛席，多達72人捧場，東哥雙手合十致謝，又開咪感激客人捧場，「人間有情有愛，淨係呢份大家互相幫忙嘅感情，令到我哋可以繼續喺香港勇敢生存落去！」



店主姚先生（東哥）透露，原價是每位580元，但其店只做預約，以不浪費為前提下蝕賣，「純粹唔想嘥咗啲嘢，錢就一定蝕㗎啦，無人食就要掉，好唔捨得，因為好肉赤。」東哥呼籲市民多些關注精神健康問題，又讚揚香港人的助人精神；有客人則指180元食鮑魚是「互惠互利」，「雖然未食過，但如果質素好好，當然係超值！」



記者晚上到東哥私房菜視察，發現坐滿人客，有約70多人。（羅日昇攝）

東哥受訪時稱，原本全部食材都要浪費，幸好將事件「擺咗上網」，十分感謝善心網友幫忙。他提及，原本該餐是580元一位，但由於店內只做預約，如果無人用餐，所有食材就要丟棄，「純粹唔想嘥咗啲嘢，錢就一定蝕㗎啦。我唔想浪費食材，因為我呢度唔做 walk-in，全預約制，無人食就要掉，我好唔捨得，因為好肉赤！」

他續指，本來只準備40份餐，因為人手不足，怕應付不來，最後卻超乎意料，「見大家咁踴躍，自己都有朋友嚟幫手，陌生人佔咗8成左右，最後出咗70幾份餐，仲做凸咗添！」

「放飛機」的客人原因令人心酸，經此一事，他呼籲市民大眾要多些關注精神健康問題，「一個人真係好容易崩潰。」同時，他又讚揚香港人的互相幫忙精神。東哥表示，自己入行約4、5年從未遇過此情況，又稱以後會「check清楚、收足訂先。」他慨嘆，香港無一條法例叫「食霸王餐」，飲食業相當難做。

店主東哥十分感謝香港人及熱心網友前來相助。（羅日昇攝）

食客Simon表示，原本不認識東哥，以往從未光顧，但由於位置近，於是前來用餐，又指是大家互惠互利：「覺得好近……咪幫吓佢咁，佢呢個價錢都唔係話我幫佢，即係大家咁啱互相幫忙，互惠互利囉。」Simon又指，180元吃這些菜式十分便宜，「算係平，唔貴。雖然我都未食過，但如果你話質素好好，咁當然係超值！」

食客Simon就指事件是互惠互利，由於近及價錢便宜於是前來用餐。（羅日昇攝）

東哥表示，該名熟客於一個月前WhatsApp訂60人共6圍的酒宴，訂金需要$17000，男子卻只轉賬$10000。後來店方無法透過WhatsApp與他聯絡，客人間中以SMS表示餘下的$7000有待泰國回來後入數，惟最後仍然走數。

前幾日店方再次與他確定訂單，他聲稱自己「搞結婚，6圍枱應該冇問題」，卻又表示「仲搵緊人（賓客），唔知齊唔齊」、「仲未搵到我老婆」。不過由於店方已經收取1萬元訂，亦只好照做。東哥續指，當晚見到該名客人精神恍惚、奇奇怪怪已心知不妙，後來其舊同事前來，夾了一些「人情」但仍然不足以付尾數，最終只有報警處理。

店主東哥十分感謝香港人及熱心網友前來相助。（羅日昇攝）