入境處、警方及勞工處聯手反黑工　一周拘19人包括4僱主

入境事務處於一星期內（16至22日）在全港多區反非法勞工，處方的「光影行動」、警方的「冠軍行動」和「風沙行動」、勞工處的「彩虹行動」，以及警方與勞工處執行的「權能者行動」，共拘捕13名懷疑黑工、4名涉嫌聘用黑工的僱主及2名協助和教唆者。



調查人員搜查多個目標地點，包括食肆、裝修單位及雜貨店等，被捕黑工為2男11女（24至62歲），其中2名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為2男2女（36至62歲）。

此外，被捕的協助及教唆者，為一名35歲男子及一名50歲女子。有關涉嫌聘用黑工的僱主，調查仍然在進行中，不排除有更多人被捕。

入境處、警方及勞工處反黑工，一星期內（16至22日）拘19人。（入境處圖片）

入境處提醒，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰已大幅提高至罰款50萬元和監禁10年。

市民可使用舉報非法勞工專線3861-5000、傳真2824-1166、電郵anti_crime@immd.gov.hk，或登入入境處網址www.immd.gov.hk利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。