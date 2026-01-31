有片｜廣福道男子逆線奔跑　持刀男拍打欄杆尾隨　網民憂釀斬人案

今日（31日）凌晨零時33分，警方接獲大埔廣福道一店舖的店主報案，指有街坊向他表示，目擊一名可疑男子持刀在廣福道54-58號外出沒，由他代為報警。惟警員到場未有發現，翻查閉路電視錄影，見有一名30餘歲男子在上址出現，但未有持刀，案件列作發現可疑人士。



有網民在社交平台上載片長1分22秒的車Cam片段，拍攝日期為1月31日。當時車主沿廣福道行駛，至大埔大廈對開一個燈位時，一名穿淺色上衣和黑色短褲的男子沿廣福道逆線跑往寶鄉街方向，狀甚驚恐。與此同時，一名身穿白色上衣和黑色長褲的男子站在廣福道與安富道的十字路口，右手疑持刀狀物體一度拍打路邊欄杆，然後慢慢尾隨逃走男子的方向。



一名穿淺色上衣和黑色短褲的男子沿廣福道逆線跑往寶鄉街方向。（網上片段截圖）

當時有一名身穿白色上衣和黑色長褲的男子站在廣福道與安富道的十字路口，他右手疑持刀狀物體拍打路邊欄杆。（網上片段截圖）

相隔約15秒後，5名身穿黑白衫的男子從安富道走出廣福道，其中一名白衣男子走出十字路口四處張望，狀似尋人；另一名戴口罩的男子亦逆線行向寶鄉街方向，另外3名黑衫男在行人路徘徊，片段就此完結。片段在網上引起迴響，片段上傳者指：「國際大刀會。」亦有網民擔心會發生斬人事件。

戴口罩男子逆線行向寶鄉街方向。（網上片段截圖）