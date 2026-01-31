上環5800萬日圓劫案｜警拘6人　一報案日男為內應　供資料予匪徒

上環德輔道中昨日（30日）發生巨額劫案，兩名日本籍男子在一間找換店外，被兩名賊人搶去5,800萬日圓（折合約294萬港元），賊人得手後登上私家車逃去。警務處處長周一鳴今日（31日）出席警察學院結業禮後見記者，他指上環日圓劫案，警方至今已拘捕5男1女，包括3名日本人、兩名內地人及1名本地人。其中一名被捕日本人，正是昨日兩名報案人之一，相信他是內應，負責提供資料予匪徒行劫。警方已起回部分日圓，但部分已轉換成其他貨幣，今日下午稍後時間會召開記者會講述詳情。



周一鳴又稱，警方於冬防時間會加強巡邏，特別是風險較高的地點，如金行及珠寶行等，並會安裝銳眼閉路電視。

5800萬日圓劫案，警方拘捕6名男女。（黃偉民攝）

事發在昨日早上約9時47分，上環德輔道中272號一間找換店的女職員報案，指目睹2名男子在找換店外被兩賊搶去大批現金。

現場消息指，兩名受害人帶同5800萬現金到找換店準備兌換，詎料在門外已被搶劫。警員接報趕至，向報案找換店及毗鄰另一間找換店了解；一名女子被帶上警車助查。

警方在上環德輔道中272號一間找換店調查。（黃偉民攝）

兩名被劫男子分別27歲及51歲，二人均為日本國籍，持護照入境。據了解，兩名賊人身穿深色衣物，得手後登上接應私家車逃逸。案件列作「搶劫」，交由港島總區重案組調查。

警員在上環德輔道中272號一帶調查。（黃偉民攝）

據日媒報道，東京羽田機場30日凌晨發生一宗搶劫未遂案，一名50多歲男子在帶著1.9億日圓（約962萬港元）現金時遭人試圖搶劫，日本警方認為受害者疑相同，即該男子在離開日本飛往香港後再次遭遇搶劫。

警員到其中一間找換店內調查。（黃偉民攝）

警員亦到上環德輔道中272號附近一找換店索取閉路電話調查。（黃偉民攝）