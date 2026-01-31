上環5100萬日圓劫案｜事主任職貴金屬公司　擬兌港幣買貨賺稅差

上環昨日（30日）發生巨額劫案，兩名日本籍男子在德輔道中一間找換店外，被兩名賊人搶去5,100萬日圓（折合約257萬港元），賊人得手後登上私家車逃去，圖即日在乘飛機逃離香港。警方即日拘捕6人，當中3人香港國際機場落網，另外兩人為尖沙咀虛擬貨幣找換店職員，餘下一人為擔任內應、有份報稱遇劫的男子。



消息指，押解大批現金的事主隸屬一間從事貴金屬生意的日本公司，相信有人打算帶日圓來港兌換大量外幣，之後購買相關貨品，以賺取稅款差價。



1月30日上環5100萬日圓劫案，警方拘捕6人及起回部分贓款，港島總區刑事部警司冼國明（中）及重案組總督察林嘉澄（右）交代案情。（陳浩然攝）

事發昨日（30日）早上約9時半，中環德輔道中272號對開，兩名屬於日本公司的職員，從日本抵達香港押運批一批現金，金額高達1.9億日圓，打算前往中環兌換外幣。當職員的士到達上址後，突然有兩名男子出現，粗暴地搶走其中一個背囊，背囊內有5,100萬日圓，兩名匪徒隨即登上接應私家車逃離現場，附近街坊見狀報警。

港島總區重案組總督察林嘉澄表示，港島總區重案組隨即接手調查，啟動情報蒐集，與相關部門聯絡，短時間內分析鋭眼計劃下的閉路電視系統，鎖定匪徒及接應車輛逃走路線，從而得知匪徒準備於得手當日搭飛機離開香港。警員立即迅速部署，在案發後6小時後，在香港國際機場，以「搶劫」罪名拘捕兩名日本籍男子及一名內地女子，三名人士年齡介乎23至52歲。

該兩名男子正正為早上在找換店門口搶去現金的匪徒；被捕女子為同黨，相信在案發前有參與準備工作，案發後與兩名男子一同逃離現場。警方在3人身上及行李起回460萬日圓現金。

1月30日上環5100萬日圓劫案，警方拘捕多名涉案者，起回部分贓款。（陳浩然攝）

同一時間，警方於尖沙咀拘捕兩名虛擬貨幣找換店職員，分別為一名28歲本地男子及一名29歲內地男子，涉嫌協助匪徒處理部份贓款。警方經進一步調查，在一找換店起回700萬日圓現金。據悉，暫時沒有證據顯示有關員工與劫案有關。

調查亦揭發，其中一名自稱受害人的日本籍男子，為犯罪團伙其中一名成員，充當內應角色向匪徒通風報信，企圖侵吞款項。由於匪徒非常掌握受害人的行車路線以及到達時間，而且有人在警方調查後，前言不對後語，引起警方懷疑。警方同樣以搶劫罪名，拘捕該名男子。

5100萬日圓劫案，警方拘捕6名男女。（黃偉民攝）

截至目前為止，警方已拘捕6人，起回1100萬日圓贓款，所有被捕人被扣留調查。案中匪徒行動迅速，行為相當粗暴，而且涉及有內應通風報信，案情非常嚴重。

警方港島總區刑事部警司冼國明表示，無論匪徒來自什麼國家，警方有決心及專業能力在香港維持治安，將匪徒繩之於法。案中匪徒犯案後企圖離開香港，警方行動證實他們意圖不能得逞。

打劫為嚴重罪行，最高刑罰為終身監禁。警方提醒，無論的士司機或運輸業界、或押送款項人士，若過程中發現有可疑車輛在附近，務必盡快報案，警方一定盡快到達現場協助。

1月30日上環5100萬日圓劫案，警方拘捕多名涉案者，起回部分贓款。（陳浩然攝）

據日媒報道，東京羽田機場30日凌晨發生一宗搶劫未遂案，一名50多歲男子在帶著1.9億日圓（約962萬港元）現金時遭人試圖搶劫，日本警方認為受害者與上環劫案疑相同，即該男子在離開日本飛往香港後再次遭遇搶劫。

警方在上環德輔道中272號一間找換店調查。（黃偉民攝）

警員到其中一間找換店內調查。（黃偉民攝）

警員亦到上環德輔道中272號附近一找換店索取閉路電視調查。（黃偉民攝）