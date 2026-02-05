龍蝦灣謀殺案1989｜主謀隱姓埋名藏身曼谷多年　去年12月泰警發現

↓ 點擊以觀看直播 ↓

1989年8月31日龍蝦灣五花大綁謀殺案，4名疑犯中，其中一名62歲姓梅潛逃37年後，周一（2月2日）終在泰國曼谷落網，今日（5日）押解回港。警務處處長周一鳴由泰國返港後會見傳媒，指潛逃疑犯當年沒有離境紀錄，相信是偷渡離境，泰國警方亦指他不是合法居留。周稱，相信此宗是潛逃時間最長的個案。



下午5時半，警方再向傳媒簡報案情，提及早年落網的3名被捕人士，已分別被判謀殺及誤殺罪成，分別處終身及8年監禁。今日被捕的第4名疑犯為主謀，在案發後第二日，已透過非法途徑離港，警方沒有放棄追捕，得知他潛逃泰國後，與當地警方交換情報，最後得知他隱姓埋名，藏身泰國曼谷長達30多年。2025年12月，泰國警方通知港警，在曼谷發現疑犯，在確定他非法逗留的身份後，今日將其遣返。



九龍總區重案組第一隊主管總督察鄔凱寧及東九龍總區刑事部（行動）警司黃奕隆交代案情。（王譯揚攝）

九龍總區重案組第一隊主管總督察鄔凱寧稱，1989年8月31日，警方接到市民報案，在西貢龍蝦灣的海灘發現一具屍體，證實死者是一名25歲中國籍男子。屍體被發現時，全身被埋在沙石堆中，頭部、雙手、雙腳都被尼龍繩和膠帶綑綁。法醫經檢查後，發現死者頭骨破裂，大腦內部受損，並且是窒息致死。

經調查後，警方迅速鎖定4名本地男子疑犯的身份。在案發當日及翌日，即1989年8月31日及9月1日，在香港境內捕獲其中兩名男子。而第3名被捕人士，在2000年5月由內地移交香港警方跟進。這3名被捕人士，其中兩人分別被判謀殺及誤殺罪成，分別判處終身及8年監禁。

主謀隱姓埋名藏身曼谷逾30多年 去年12月泰警發現蹤跡

鄔凱寧續指，警方其後發現第4名疑犯，即今日重案組拘捕的男子，他在案發翌日透過非法途徑離開香港，警方一直都沒有放棄追捕。經反覆追查和分析，得知疑犯隱姓埋名，匿藏在泰國曼谷。香港特區政府與泰國當局聯絡，尋求當地警察的協助。2025年12月份，警方接獲泰國警方通知，在曼谷發現疑犯蹤跡，在確定疑犯身份及其非法逗留的身份後，泰國警方在周一將他拘捕。

泰國警方發現疑犯時，他身上並無任何身份證明文件，證實他非法逗留在當地長達30多年的時間，於是用當地的入境條例處理，將他遞解出境，今日泰國當局將其遣返香港。疑犯抵港後，警方立即以涉嫌「謀殺」罪名將他拘捕。

鄔凱寧表示，被捕疑犯為案中主謀，他涉嫌殺害一名25歲男子，該名男子一直都在國際刑警的紅色通緝令上，而警方並非一開始就知道疑犯潛逃泰國，當中花了很多調查技巧及情報搜集，直至有情報顯示他潛逃到泰國後，隨即與泰國警方交換情報。

東九龍總區刑事部（行動）警司黃奕隆（右）交代案情。（王譯揚攝）

東九龍總區刑事部（行動）警司黃奕隆表示，這宗案件由發生至今接近37年。警方一直沒有鬆懈，不斷檢視證據和搜集情報，希望盡快將這個疑犯緝拿歸案。黃奕隆續稱，十分欣慰警方這麼多年的努力終於得到回報，今日拘捕這名謀殺犯，彰顯正義。

此外，黃奕隆亦藉此機會，感激泰國皇家警察對香港警方的支持和協助，同時感激身邊警方調查人員，在這麼多年來他們都沒有放棄過這宗案件，得以將這個疑犯緝拿歸案。相信拘捕了這名最後一名疑犯之後，能夠為死者沉冤得雪，也希望令死者家人得以釋懷。

警方重申，任何罪犯想用逃亡的心態離開香港就可以消遙法外，這個計畫是永遠不會得逞的。無論案件是多麼困難，需要多少時間處理，警方都不會放棄，亦會一直追查下去。無論何時、何地，香港警方一定會盡所能去維持社會的秩序，保障市民生命和財產安全

1989年龍蝦灣命案轟案一時，圖為1989年9月2日的華僑日報報道。（資料圖片）

周一鳴較早前由泰國返港會見傳媒，指今次進行禮節性拜訪，除兩地警方互動交流外，同時感謝泰國警方就兩宗案件提供協助，其中包括2025年6月尖沙咀一宗劫案，疑犯逃往曼谷，泰國警方及時截獲；而龍蝦灣謀殺案，周指潛逃疑犯當年沒有離境紀錄，相信是偷渡離境，泰國警方亦指他不是合法居留。周稱，「雖然手頭上沒有紀錄，但我相信暫時嚟講係匿藏咗最耐嘅。」

根據《華僑日報》1989年9月1日報道，案發於當年8月31日，起初警方未能確定死者身份。（香港公共圖書館資料庫）

龍蝦灣謀殺案的死者是26歲的酒樓侍應雷育才，被指是「二五仔」，遭人毒打後綑綁並埋屍沙灘。案中涉及4名疑犯，其中兩人罪成判囚，一人無罪釋放，另一人正是被指為主謀的梅男。

死者曾遭毒打20分鐘 繩反綁、袋笠頭埋屍

案發於1989年8月31日凌晨時分，一名當時在尖東任職酒樓侍應的26歲男子雷育才，遭4名男子誘騙到西貢龍蝦灣，遭連環毒打20分鐘，然後用尼龍繩反綁、以塑膠袋封頭，葬在沙灘一個洞中，導致窒息死亡。

同日下午1時許，死者屍體其後被兩名男女泳客發現，他們原本打算在沙灘執拾廢木以紮木筏之用，豈料在沙堆中發現死者俯伏，下半身被沙掩蓋，頭部被一個白色塑膠袋密封，雙手及全身被紅色尼龍繩團團綑住，於是報警。案件被揭發後轟動一時，傳媒以龍蝦灣五花大綁案為題追訪。

本港1989年發生謀殺案，死者被埋屍於龍蝦灣。圖為龍蝦灣一個石灘現時情況。（資料圖片／羅日昇攝）

起初未確認死者身份 需核對指紋

根據《華僑日報》1989年9月1日及9月2日的報道指，案件初初被揭發時，警方尚未能確認死者的身分。因當年傳聞大鴉洲發生一宗兇殺案，疑涉及船民被殺害，但屍首未尋獲而無法證實事件，剛好在龍蝦灣發現這一具屍體，故警方懷疑兩案有關，需要核對死者指紋求證，其後才證實死者為26歲男子雷育才。

警西貢設路障曾截4男子 其後起疑拘2人

《華僑日報》其後引述消息，指案發當日凌晨，警方曾在西貢設置路障截查車輛，曾紀錄4名男子的姓名及相關資料，至同日下午揭發兇殺案後，警方立即懷疑該4名男子有可疑，展開追查。結果在8月31日晚上及9月1日凌晨，分別在旺角及土瓜灣，拘捕當時19歲姓孫男子及25歲姓蔡涉案男子。蔡男於1991年被判誤殺罪名成立而監禁8年，孫男則無罪釋放。其餘兩名男子在逃，當時警方已確認其中1人為死者同事。

另有媒體報道，警方當時懷疑案件涉及金錢糾紛，死者與一班人合作做「買賣」，將贓物藏於龍蝦灣一處石灘，不排除是分贓不均而引發殺機。直至警方進一步調查，加上11年後其中一名在逃疑犯楊國翔落網，事件全貌得以曝光。

根據《華僑日報》當日的報道，死者是酒樓職工。（資料圖片）

疑犯楊國翔11年輾轉潛逃多地 終在內地落網

翻查資料，2000年，案發當年任職酒樓部長的疑犯楊國翔在內地落網，於深圳皇崗由內地公安交予港警接收。最終，陪審團在2001年以五比二裁定他謀殺罪名成立，判囚終身監禁。

案情指，36歲被告楊國翔在警方會面錄影帶時稱，案發期間他任職酒樓部長，同學梅耀強聯絡他找工作，表示自己剛出獄，被朋友雷育才冤枉，誣陷他行劫導致其入獄。被告楊國翔為幫梅出頭，聯同蔡、孫二人，相約死者到西貢龍蝦灣。

楊國翔稱替友梅耀強出氣 教訓死者錯手殺人

事發日（1989年8月31日）凌晨，死者雷育才遭人用車載往龍蝦灣，被四人圍毆教訓。其後他被綑綁用膠紙封口，遭輪流毆打20分鐘，更被人以鐵鏟拍打至不能動彈，最終埋於沙灘下。驗屍證實其致命原因是窒息，且頭骨破裂，有四吋長傷口，腦部受損。

楊國翔在案發後翌日，自新聞報道得知屍體被發現，便立即逃離香港，經澳門往廣州，逃亡時曾去過泰國和越南，再返家鄉番禺，最終在2000年5月在內地被捕。被告聲稱與死者互不相識，無意殺人，當時只是想替同學梅耀強出氣，教訓死者，打他一頓及勒索錢財，惟現場環境黑暗，混亂中錯手打死人，釀成兇案。

梅男在曼谷落網。《泰國日報》》圖片