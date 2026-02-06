長沙灣車火｜兩男傷者分別40歲及46歲　送院後均情況危殆

長沙灣魚類批發市場對開欽明路，今午（6日）疑有多架車起火，消防在其中一輛嚴重焚毁的輕型貨車上，發現油缸、油槍及油喉等入油工具，相信為非法改裝而成的流動非法加油站。



火警釀成兩人受傷，包括一名40歲姓曹男子、一名46歲非華裔男子，據悉兩人身體多處有二級燒傷，送院後均情況危殆。



長沙灣魚類批發市場對開有多部車起火，濃煙沖天。（fb香港交通及突發事故報料區/Yin Tsoi）

消防處在下午3時23分接報，指欽州街西迴旋處有車起火，調派一輛消防車及兩輛救護車，動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，至下午約3時44分將火大致救熄。其中一名40歲男傷者身體15%二級燒傷，包括面、頸及左右手受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院救治；另一名46歲非華裔男傷者，則身體20%二級燒傷，頭、面、頸、雙手及雙腳，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

事件中，合共6輛貨車及一輛私家車起火。消防指，現場沒有自然起火原因，火勢不正常蔓延；人員用可疑氣體探測器檢測，發現現場有助燃劑，故認為起火原因有可疑，會將案件交由警方調查。

消防處晚上在facebook專頁表示，在其中一輛嚴重焚毁的輕型貨車上發現油缸、油槍及油喉等入油工具，相信其為非法改裝而成的流動非法加油站。消防處強調從事非法加油活動罪行嚴重，將會根據相關條例向有關人士提出檢控，果斷執法。

據《香港01》早前接獲讀者提供影片，見到停在路中心的一輛白色輕型貨車最先起火，烈焰從車身兩邊噴出，連續傳出最少3次「砰！」的疑似爆炸聲。火勢愈燒愈猛，火舌剛碰邊旁邊另一輛停泊的大貨車車頭，該車便馬上起火。

現場所見，一輛停在路中心、較小型的貨車被燒至只剩支架，另外幾部停泊的貨車，前半部分亦嚴重焚毀。目擊者表示，該輛較小型的貨車停下未幾便開始冒煙，司機見狀打算駛走，以及波及其他車輛，惟該貨車已「撻唔着、開唔郁喇」，隨後濃煙愈來愈大並開始起火，更傳出幾次爆炸聲。

長沙灣魚類批發市場對開有多部車起火，消防到場灌救，最先起火的一部車燒剩支架，探員在場調查。（梁偉權攝）

現場照片及影片可見，起火地點濃煙沖天，遠至西九文化區一帶、甚至港島均可清晰見到煙柱。警方正調查事件起因。

長沙灣魚類批發市場對開有多部車起火，消防到場灌救，有車燒剩支架。（梁偉權攝）

長沙灣魚類批發市場對開有多部車起火，濃煙沖天，遠至港島亦可見到煙柱。（讀者提供）