大埔粉麵店疑現鼠蹤｜傍晚仍座無虛席　店方：或生意好惹同行中傷

昨日（6 日）社交平台有人發布一條影片，可見大埔一間粉麵店廚房驚現鼠蹤，6隻老鼠在裝有食材的膠桶上大快朵頤。另有圖片顯示，裝有多個鳳爪排骨盅飯的蒸籠放在後巷一架手推車上，旁邊是一桶廚餘，衞生欠佳。店家今早（7日）在Facebook群組發聲明，承認將鳳爪排骨飯放置於手推車上實屬疏忽，並就此向顧客致歉。惟相關老鼠影片，店方則質疑屬AI生成或剪輯，屬惡意誹謗，已就事件報警求助。



《香港01》記者今日傍晚6時左右，到涉事粉麵店了解，發現店內座無虛席，生意似乎未受太大影響。店舖職員表示，影片真假尚無定論，店家已報警備案望取回公道，「唔想有啲污糟水潑埋嚟。」他推猜因店舖生意好，才招來同行妒忌中傷。另一職員亦指，不時需兼顧清潔工作到凌晨1時許，也不見有老鼠出沒。



《香港01》記者今日傍晚6時左右，到涉事粉麵店視察，發現店內座無虛席。（王譯揚攝）

店舖職員佳哥指，第一次發生此類事件，感到突然。影片真假尚無定論，他估計因店舖生意好，招來同行妒忌中傷：「生意一定係競爭，咩人都有，我唔敢排除佢哋用咩手段，商場如戰場。」

任職飲食業數十年的佳哥表示，飲食業鼠患問題普遍，「到處都有㗎啦其實」，店舖附近也有老鼠，但不算多，更無影片中的鼠群那麼誇張。他亦指看過相關影片，笑稱「我做咗幾廿年都無可能咁嘅事發生！（邊有可能）隻隻（老鼠）都差唔多肥仔。」他補充道，員工出入後巷時經常忘記關門，店舖負責人在事件後提醒他們盡量要關門。

拍攝老鼠進食影片的片主向《香港01》表示，影片於去年2月某日的凌晨1時40分至2時左右拍攝，千真萬確絕非AI合成，歡迎店方找專家求證真偽及與他當面對質。佳哥指雙方對質並無意思，只是口同鼻拗，「店家無咁多時間陪佢玩呢啲嘢，無必要。」

店方早前就事件報警備案，佳哥指事件更像惡作劇而非刑事，店家只望取回公道，「唔想有啲污糟水潑埋嚟。」店舖一名女職員指，有時需兼顧清潔，至凌晨1時許才下班，晚上不見有老鼠出沒：「我哋上班嗰陣時有人喺度，係唔會有老鼠嘅。」

大埔粉麵店廚房疑驚現「老鼠派對」。根據網民發布、長約20秒的影片，指大埔一間粉麵店廚房後巷一個裝有食材的膠桶上，有6隻老鼠「大啖大啖」進食桶內食材，狀甚滋味。另外，網民亦上載一張相片，可見裝有多個鳳爪排骨盅飯的蒸籠放在後巷一架手推車上，旁邊是一桶廚餘，衞生欠佳。影片惹來網民熱論，有人直言：「咁多年都成日去食，睇完而家都有d（啲）反胃」。

昨日（6 日）網上社交平台有人發布一條影片，指大埔墟一間粉麵店廚房後巷一個裝有未經處理食材的桶上，有6隻老鼠「大啖大啖」進食桶內食材，狀甚滋味。（網上影片截圖）

今早（7日）早上10時，許涉事粉麵店在Facebook大埔街坊群組就事件發出「嚴正聲明及致歉啟事」，承認將鳳爪排骨飯放置於手推車上實屬疏忽，並就此向顧客致歉。惟有關老鼠的影片，店舖表示片中出現「多項不合理及常見於 AI 合成內容的情況」，指影片疑AI生成或剪輯內容，有人疑作出惡意誹謗，店舖已就事件報警求助，案件已交由警方及律師跟進。

涉事粉麵店於早上10時許在Facebook大埔街坊群組發出「嚴正聲明及致歉啟事」，承認將鳳爪排骨飯放置於手推車上實屬疏忽，就此向顧客致歉。惟至於老鼠進食廚餘影片，指影片疑AI生成或剪輯內容，作出惡意誹謗，店舖已就事件報警求助。（網上截圖）

食環：巡查未在店內發現鼠隻活動 已就食物室不潔提檢控

此外，今早有多名身上印有「防治蟲鼠服務承辦商」的食環署職員在該店舖對開及後巷洗地清潔，並在店舖對開大街放置老鼠藥滅鼠。

食環署回覆《香港01》查詢指，留意到社交媒體上流傳事涉食肆衞生情況的片段，遂於今早派員到該食肆視察，其間發現事涉食肆食物室不潔，已根據《食物業規例》（第132X章）提出檢控。人員今日巡查時，未有在食肆內發現鼠隻活動，但有懷疑鼠跡，已向持牌人進行衞生教育並指示其進行清潔。就該食肆懷疑不當處理食物引致鼠患，調查工作仍在進行中，如有證據會採取進一步行動。署方會持續留意該處的衛生情況。

現場有多名身上印有「防治蟲鼠服務承辦商」的食環署職員在該店舖對開及後巷洗地清潔。（林澤鋒攝）

食環署人員及防治蟲鼠服務承辦商到場巡查