大埔粉麵店疑現鼠蹤｜食環：食物室不潔已檢控　疑有鼠跡未見鼠隻

昨日（6日）社交平台有人發布一條影片，可見大埔一間粉麵店廚房驚現鼠蹤，6隻老鼠在裝有食材的膠桶上大快朵頤。另有圖片顯示，裝有多個鳳爪排骨盅飯的蒸籠放在後巷一架手推車上，旁邊是一桶廚餘，衞生欠佳。店家今早（7日）在Facebook群組發聲明，承認將鳳爪排骨飯放置於手推車上實屬疏忽，並就此向顧客致歉。惟相關老鼠影片，店方則質疑屬AI生成或剪輯，屬惡意誹謗，已就事件報警求助。



食物環境衞生署回覆《香港01》查詢指，今早派員到該食肆視察，其間發現事涉食肆食物室不潔，已根據《食物業規例》（第132X章）提出檢控；巡查未有在食肆內發現鼠隻活動，但有懷疑鼠跡，已向持牌人進行衞生教育並指示其進行清潔。就該食肆懷疑不當處理食物引致鼠患，調查工作仍在進行中，如有證據會採取進一步行動。



食環署又指，亦已加強附近公眾地方的潔淨工作和放置毒餌，以防治鼠患。署方會持續留意該處的衛生情況。

食環署職員到場巡查。（王譯揚攝）

大埔粉麵店廚房驚現「老鼠派對」。昨日（6 日）社交平台有人發布一條影片，片長約20秒，指大埔一間粉麵店廚房後巷一個裝有食材的膠桶上，有6隻老鼠「大啖大啖」進食桶內食材，狀甚滋味。另外，網民亦上載一張相片，可見裝有多個鳳爪排骨盅飯的蒸籠放在後巷一架手推車上，旁邊是一桶廚餘，衞生欠佳。影片惹來網民熱論，有人直言：「咁多年都成日去食，睇完而家都有d（啲）反胃」。

昨日（6 日）網上社交平台有人發布一條影片，指大埔墟一間粉麵店廚房後巷一個裝有未經處理食材的桶上，有6隻老鼠「大啖大啖」進食桶內食材，狀甚滋味。（網上影片截圖）

今早（7日）10時許涉事粉麵店在Facebook大埔街坊群組就事件發出「嚴正聲明及致歉啟事」，承認將鳳爪排骨飯放置於手推車上實屬疏忽，並就此向顧客致歉。惟有關老鼠的影片，店舖表示片中出現「多項不合理及常見於 AI 合成內容的情況」，指影片疑AI生成或剪輯內容，有人疑作出惡意誹謗，店舖已就事件報警求助，案件已交由警方及律師跟進。

涉事粉麵店於早上10時許在Facebook大埔街坊群組發出「嚴正聲明及致歉啟事」，承認將鳳爪排骨飯放置於手推車上實屬疏忽，就此向顧客致歉。惟至於老鼠進食廚餘影片，指影片疑AI生成或剪輯內容，作出惡意誹謗，店舖已就事件報警求助。（網上截圖）

此外，今早有多名身上印有「防治蟲鼠服務承辦商」的食環署職員在該店舖對開及後巷洗地清潔，並在店舖對開大街放置老鼠藥滅鼠。

現場有多名身上印有「防治蟲鼠服務承辦商」的食環署職員在該店舖對開及後巷洗地清潔。（林澤鋒攝）

食環署人員及防治蟲鼠服務承辦商到場巡查