觀塘道近翠屏道捱貨車撞　老婦送院後不治　60歲男司機涉危駕被捕

觀塘發生車禍。周一（9日）清晨近6時，據報一輛中型貨車，沿觀塘道往藍田方向行駛，途至近翠屏道時突然撞及一名老婦，將她撞飛30米後始停下。救護員趕至現場，發現該名姓李（65歲）老婦陷入昏迷，立即為她急救，再送往聯合醫院搶救，惜最終不治。



現場遺下大量紙皮及一攤血迹，警方經調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕該名姓馮（60歲）中貨男司機，案件交由東九龍總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-0259與調查人員聯絡。



觀塘道近翠屏道捱貨車撞，老婦送院後不治。（李家傑攝）

警方表示，正調查今日（二月九日）在觀塘發生的致命交通意外，意外中一名女子死亡。早上約5時49分，一名姓馮（60歲）男子駕駛一輛中型貨車沿觀塘道往觀塘方向行駛，當駛至近翠屏道時，據報撞倒該名正在過路的姓李（65歲）女子

該名女子頭部及四肢嚴重受傷，昏迷被送往基督教聯合醫院治理，於上午6時20分被證實死亡。該名司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，他現正被扣留調查。

因交通意外，鯉魚門道(往油塘方向)近觀塘游泳池的部份行車線一度封閉，至10時許解封。 車龍有待消散。