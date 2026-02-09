天氣｜今日清涼介乎14至17度　稍後有一兩陣微雨

東北季候風正為廣東沿岸帶來清涼的天氣。天文台預測，本港今日（2月9日）大致多雲，天氣清涼，氣溫介乎14至17度。早上短暫時間有陽光，稍後有一兩陣微雨；吹清勁東風，離岸及高地間中吹強風。天文台展望，未來一兩日日間氣溫回升。本周中後期部份時間有陽光。



圖為截至2月9日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼2月6日 機場島櫻花海岸櫻花盛開▼



+ 19

季候風將緩和 本周中期氣溫回升

天文台指出，一股達強風程度的東北季候風會在今日影響華南沿岸，該區早上相當清涼。而一道雲帶會在今明兩日覆蓋廣東。季候風會在本週中期逐步緩和，華南氣溫回升。預料一股清勁的偏東氣流會在本週後期影響廣東沿岸。

▼2月4日立春 上環荷里活道公園2棵櫻花樹盛開▼



+ 9

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月9日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

情人節最高24度 大年初一大致多雲

天文台的九天天氣預報顯示，明日（10日） 大致多雲，初時有一兩陣微雨，下午部份時間天色明朗，料介乎16至21度。

周三（11日）大致多雲，日間部份時間天色明朗，氣溫回升至18至24度。周四（12日）短暫時間有陽光，介乎17至21度。周五（13日）及周六（14日）情人節均部份時間有陽光，最低均18度，最高分別22及24度。其中，情人節早晚局部地區能見度較低。

下周日（15日）至下周二（17日）的大年初一，均部份或短暫時間有陽光，最低均為19度，最高氣溫則由周日的25度，逐日下跌至大年初一的23度。其中，下周一（16日）的年廿九大除夕，以及大年初一均大致多雲。