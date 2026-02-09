海關機場拘曼谷抵港兩男女 行李檢$190萬大麻花 周二提堂
撰文：凌逸德
出版：更新：
海關昨日（8日）在機場偵破行李販毒案。兩名同為19歲的男女旅客，昨日從泰國曼谷飛抵香港，關員為他們清關時，在兩人的行李內，共檢獲約9公斤懷疑大麻花，估計市值約190萬元。該兩名男女被捕，已共同被控以一項販運危險藥物罪，明日（10日）在西九龍裁判法院提堂。
海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。
此外，海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。
市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc）舉報懷疑販毒活動。
