大埔粉麵店疑現鼠蹤｜店方報案指假片被抹黑　警調查相信不涉刑事

上周五（6日）社交平台瘋傳大埔一間粉麵店廚房驚現鼠蹤的影片，約6隻老鼠在裝有食材的的膠桶上「大快朵頤」；另有圖片顯示，裝有多個鳳爪排骨盅飯的蒸籠放在後巷一架手推車上，旁邊是一桶廚餘，衛生堪憂。店家翌日於facebook發聲明，質疑片段屬偽造AI生成或剪輯，懷疑是同行中傷，已經報警；而片主接受《香港01》訪問時，稱影片於去年2月拍攝，並強調片段「千真萬確」，亦有保留有原檔。



今日（9日）警方回覆《香港01》查詢時表示，2月6日接獲一名女子報案，指有人於網上社交平台，發佈有關其食肆的懷疑偽造片段；相關片段其後被大量轉發，其食肆亦被人於網上以言論抹黑，遂要求向警方備案。警方經初步調查後，相信事件不涉及刑事成份，列作「雜項事件」。



上周五（6日）網上社交平台有人發布一條影片，指大埔墟一間粉麵店廚房後巷一個裝有未經處理食材的桶上，有6隻老鼠「大啖大啖」進食桶內食材，狀甚滋味。（Charles Wong提供影片截圖）

涉事粉麵店在早前的聲明中提到，「經仔細檢視後，發現當中出現多項不合理及常見於 AI 合成內容的情況，包括畫面比例異常、物件邊緣模糊、光影不自然，以及『老鼠』與周邊環境互動不連貫等，均不符合正常實地拍攝的畫面特徵。」

店舖一向嚴格遵守相關衛生及安全規定，並定期聘請清潔公司定期進行清潔及防治滅蟲檢查。店舖已就事件向警方報案處理，同時現正委託律師跟進，並將對涉事人士及任何參與製作、發布、轉載及散播失實內容者依法追究，保留一切民事及刑事追討權利。

涉事粉麵店於2月7日早上，在facebook大埔街坊群組發出「嚴正聲明及致歉啟事」，承認將鳳爪排骨飯放置於手推車上實屬疏忽，就此向顧客致歉。惟至於老鼠進食廚餘影片，指影片疑AI生成或剪輯內容，作出惡意誹謗，店舖已就事件報警求助。（網上截圖）

相關老鼠進食影片的片主，上周六（7日）接受《香港01》訪問時，直言對於店方聲明感「唔知好嬲定好笑」。他稱片段是在去年2月拍攝，形容該處的老鼠十分猖狂，於是拍片提醒友人該粉麵店衛生欠佳；及至昨日在群組看到蒸飯的圖片後，才上傳影片作「圍內」討論。對於店方宣稱片段是AI偽造，片主強調影片「千真萬確」並有保留有原檔，如店方指控他造謠、或要追究法律責任等，他都歡迎當面對質，亦指可以找專業人士驗證真偽。

大埔一粉麵店被指有群鼠「開餐」，店方指影片是用AI偽造，上載影片的人則向《香港01》表示影片是千真萬確。根據片主提供的影片參數，顯示片段是於2025年2月11日凌晨，以一部iPhone手機拍攝。（Charles Wong提供影片截圖）

食環署職員日前到場巡查。（王譯揚攝）

《香港01》記者於事發後翌日傍晚6時左右，到涉事粉麵店視察，發現店內座無虛席。（王譯揚攝）

《香港01》記者於上周六傍晚6時左右，到涉事粉麵店了解，發現店內仍座無虛席。店舖職員表示，影片真假尚無定論，店家已報警備案望取回公道。他推猜因店舖生意好，才招來同行妒忌中傷。對於老鼠影片的片主稱歡迎當面對質，該名代表則稱只是「口同鼻拗」，認為對質是「無必要」。

食物環境衞生署早前回覆《香港01》查詢指，署方派員到該食肆視察，其間發現事涉食肆食物室不潔，已根據《食物業規例》（第132X章）提出檢控；巡查未有在食肆內發現鼠隻活動，但有懷疑鼠跡，已向持牌人進行衞生教育並指示其進行清潔。就該食肆懷疑不當處理食物引致鼠患，調查工作仍在進行中，如有證據會採取進一步行動。

現場有多名身上印有「防治蟲鼠服務承辦商」的食環署職員在該店舖對開及後巷洗地清潔。（林澤鋒攝）