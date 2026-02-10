機場T1中場客運廊火警｜鄰近百米疏散　據悉接駁列車一度受影響

機場發生火警。今日（10日）下午約3時03分，警方接獲機場職員報案，指中場客運廊抵港層、212號閘口附近起火冒煙，據悉附近100米範圍要疏散，涉及約30人。消防列為二級火警，動用兩隊煙帽隊及兩條喉撲救，下午4時01分左右大致救熄。網上相片可見，消防在露天停機坪射水救援，現場冒出大量濃煙，有旅客停留在閘口附近。據了解，接駁列車一度受影響，下午4時半回復正常。



機管局回覆查詢時表示，今午約3時，T1中場客運廊近212登機閘口的停機坪電機房發生火警，消防員到場將火救熄，事件中無人受傷。212, 214, 216登機橋，需要暫時關閉，3個機位均沒有飛機停泊。為維持航班運作，部分原本安排停泊T1中場客運廊的航機，改為於遠方停機位繼續運作。機管局現正與消防處跟進事件。



機場中場客運廊火警｜3登機橋需暫時關閉 部份航機改泊遠方機位

中場客運廊、近212號閘口一個機房附近起火冒煙。（小紅書網民相片）