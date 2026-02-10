機場中場客運廊火｜3登機橋暫關　部份泊遠機位　港航有航班延誤

機場T1中場客運廊近212號閘口今午（10日）發生火警，消防列為二級火警，動用兩隊煙帽隊及兩條喉撲救，下午4時01分左右大致救熄。附近100米範圍要疏散，據悉涉及30人。據了解，接駁列車一度受影響，下午4時半回復正常。



機管局回覆查詢時表示，212、214、216登機橋，需要暫時關閉，3個機位均沒有飛機停泊。為維持航班運作，部分原本安排停泊T1中場客運廊的航機，改為於遠方停機位繼續運作。香港航空指，有少量航班延誤，並預計今天有部分航班，將安排停泊於遠方停機坪運作，配合臨時調配安排。



機管局表示，涉事212, 214, 216登機橋需要暫時關閉，而3個機位均沒有飛機停泊。（左朗星攝）

機管局表示，今午約3時，T1中場客運廊近212登機閘口的停機坪電機房發生火警，消防員到場將火救熄，事件中無人受傷。212, 214, 216登機橋，需要暫時關閉，3個機位均沒有飛機停泊。為維持航班運作，部分原本安排停泊T1中場客運廊的航機，改為於遠方停機位繼續運作。機管局現正與消防處跟進事件。

香港航空則指，因受機場T1中場客運廊火警影響，香港航空有少量航班延誤，並預計今天有部分航班，將安排停泊於遠方停機坪運作。香港航空團隊正全力配合機管局的臨時調配安排，積極保障乘客出行；同時呼籲旅客留意機場公布的資訊。

現場所見，有航班閘口需變更。（左朗星攝）

消防開喉灌救。（Facebook 香港機場實況討論區KaSan Yeung）

機場下午3時發生火警，有登機橋需關閉。（左朗星攝）