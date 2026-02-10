Deepfake詐騙集團案｜再多9人被控　至今14人被起訴　周三提堂

警方去年1月搗破兩個利用「深偽」（Deepfake）及AI技術行騙的詐騙集團，拘捕31人。警方相信該詐騙集團騙取超過3,400萬元，行動中亦檢獲1,000萬元懷疑犯罪得益，其中5人早前已被起訴。



警方今日（2026年2月10日）表示，經進一步調查及徵詢法律意見後，警方再落案起訴多9名被捕男女。連同較早前已被落案起訴的5名男女，包括集團主腦、詐騙中心負責人及3名骨幹成員，至今共有14名被捕人被落案起訴「串謀詐騙」罪，其中4人被加控「洗黑錢」罪。案件將於明日（11日）在東區裁判法院提堂。



警方在早前的記者會交代集團運作模式。（資料圖片/鄭嘉惠攝）

警方於2025年1月2至3日展開代號「暗簾」的反詐騙行動，搗破兩個位於九龍灣的詐騙中心，以串謀詐騙和洗黑錢罪拘捕31人（20至34歲），大部份報稱無業，部份為學生，當中包括了集團主腦。警方檢獲超過1,000萬元懷疑犯罪得益，相信騙款超過3,400萬元。

集團在工業大廈設立詐騙中心，招攬本地不同的年輕男女加入詐騙團伙，提供內部筆記訓練，並會透過在網上偷取圖片，利用「深偽」（Deepfake）技術製作假照片，僱用模特兒拍攝影片，再用人工智能AI等合成技術進行換面，製造虛擬照片和影片吸引詐騙目標。

警方早前記者會圖片可見，集團在九龍灣兩座工廈偽裝成二個普通公司的寫字樓。（資料圖片／鄭嘉惠攝）