Deepfake香港｜私隱署倡避貼學生相　小學校長會：要平衡校本需要

私隱專員公署昨日（17日）發布應對濫用AI人工智能深度偽造技術的指引，向學校及家長提出多項建議，包括建議學校盡量避免發布可以清晰識別個別學生的相片或影片、限制查閱等。



香港資助小學校長會名譽主席張勇邦今日（18日）接受電台訪問時，表示認同指引可保護學生，但學校多會在校網展示活動照片或影片，方便家長及社區人士了解校況，而指引剛剛發表，學界需時消化，強調要平衡各持分者需要。



私隱專員公署12月17日發布《應對濫用人工智能深度偽造技術：給學校及家長的智慧錦囊》，向學校及家長提供智慧錦囊。（資料圖片/歐陽德浩攝）

私隱專員公署對人工智能深度偽造技術有什麼建議？

私隱專員公署向學校提出五點建議，包括減少原材料，盡量避免發布可以清晰識別個別學生的相片或影片、避免上傳特寫肖像；限制查閱，只在內聯網、家長平台等系統分享學生的相片及影片及定期移除不再需要的內容；將學生的個人資料儲存在安全穩妥的平台、採用多重身份認證；設立清晰程序應對深偽事故，組織危機處理小組；及加強意識，定期為教職員提供網絡風險培訓，並為學生提供工作坊，講解深偽技術。

張勇邦在港台節目《千禧年代》中表示，學校一直會在校網展示學校活動、學生的照片和影片，因公眾有知情權。而且有部分家長希望讓其他家族成員可以看到學生的生活。他又指，有關做法「做咗好多年」，學校亦會在開學時向家長發出同意書，大多數家長都會同意學校拍攝及展示學生相片，只有好少數家長不同意。

資助小學校長會名譽主席張勇邦。（資料圖片/夏家朗攝）

學校採取什麼措施防Deepfake引發私隱問題？

被問到不同意讓子女照片公開的家長，學校是否會在拍照時避開該學生，或透過後期製作模糊化處理時，他說學校會採取多種方法來處理。張勇邦又指，暫時沒聽說過業界有AI深度偽造技術的濫用情況，相信有關技術對小學生而言並不容易，但不排除有成年人介入，因此仍需謹慎應對。他強調，學校在考量學生福祉的同時也要兼顧隱私問題。

私隱專員公署12月17日發布《應對濫用人工智能深度偽造技術：給學校及家長的智慧錦囊》。（視覺中國）

他續說，如按私隱專員公署指引，限制發布未必可滿足家長或社區人士了解學校校園生活的需求，因內聯網只供有密碼的人士使用，亦多用來發布非常內部的通告等。針對新的指引，他認為降低照片像素等可行，學校亦會定期移除舊資料，但對一些「百年老店」來說或有困難，因為有校友或希望查看昔日校園生活照片。

張勇邦：指引剛剛發布需時消化與適應

張勇邦指出，業界需要更多智慧來適應並調整，亦要視乎教育局會否同步推出指引；執行私隱專員公署指引同時，亦需配合校本情況。他又說，指引剛剛發布，業界仍需時間來消化與適應。