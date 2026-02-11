警打擊販毒製毒集團　拘2男共檢$360萬毒品　案件將於四月提堂

警方表示，深水埗警區特別職務隊人員根據深入調查，上周三（2月4日）下午約4時半在區內展開打擊毒品行動。警員在海麗邨截查一名形跡可疑的男子，並在其單位内檢獲共約889克懷疑霹靂可卡因及495克懷疑氯胺酮，毒品總市值約120萬元。



經初步調查後，警員以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名28歲姓楊本地男子，該名男子已被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於4月2日在西九龍裁判法院提堂。



警方先檢獲總市值約120萬元毒品。（警方提供）

期後，警員經過深入調查和翻查大量閉路電視後，鎖定有關販毒集團的另一名男子身份，並於前日（9日）傍晚於元朗區內展開進一步打擊毒品行動。警員在輞井村截查一名形跡可疑的男子，並在其單位内檢獲共約1,238克懷疑霹靂可卡因、1,340克懷疑可卡因和一批懷疑用作製造及包裝毒品的工具。毒品總市值約240萬元。該名21歲姓劉本地男子涉嫌「製造危險藥物」被捕，現正被扣留調查。

28歲姓楊男子已被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於下月2日在西九龍裁判法院提堂。（警方提供）

警方檢獲總市值約240萬元毒品。（警方提供）

警方重申，製毒和販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元。市民切勿以身試法。