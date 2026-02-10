海關東涌火炭搗兩非法油站　檢$4.2萬私油　拘一賣家及一入油司機

香港海關昨日（9日）在全港多區進行突擊巡查，打擊非法汽油活動，並在東涌及火炭偵破兩宗相關案件，檢獲共約1,400公升懷疑未完稅汽油，估計市值約4.2萬元，應課稅值約8,700元。火炭行動中，人員拘捕兩人及檢取一輛涉案車輛，兩名被捕人已被落案控以非法處理應課稅品的罪名。



海關在東涌搗破一個非法油站，檢獲約600公升懷疑未完稅汽油及一批入油工具。（海關提供）

海關人員昨午在東涌巡查期間，在一個鄰近馬路的鐵皮場內，搗破一個非法加油站，檢獲約600公升懷疑未完稅汽油及一批入油工具。案件仍在調查中，不排除會有人被捕。

海關在火炭搗破一個非法油站，檢獲約800公升懷疑未完稅汽油及一批入油工具，並檢取入油的私家車。（海關提供）

此外，關員昨晚在火炭進行反私油行動，在一處偏僻馬路旁破獲一個非法加油站，檢獲約800公升懷疑未完稅汽油和一批入油工具，並拘捕兩名男子，分別為該非法加油站的38歲操作員，及光顧該非法加油站的32歲私家車司機，該輛私家車亦被檢取。

海關在火炭搗破一個非法油站，檢獲約800公升懷疑未完稅汽油及一批入油工具。（海關提供）

海關會繼續採取嚴厲執法行動，加強巡查以打擊非法汽油活動。海關呼籲市民切勿光顧非法加油站，使用非法汽油屬刑事罪行，涉案車輛亦可能被充公。

根據《應課稅品條例》，被發現載有未完稅汽油的車輛，以及任何用作或擬用作干犯相關罪行的工具、用具等物品，不論是否有任何人就任何罪行被定罪，均依法處理及沒收。任何人若處理、管有、售賣或購買未完稅汽油即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑非法汽油活動。