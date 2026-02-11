港鐵港島線事故｜信號箱有何用？專家分析勾爛原因　維修句鐘合理

港鐵港島綫灣仔站附近今早（11日）發生信號故障，導致服務受阻約一小時。據了解，事故懷疑是工程車勾爛信號箱所致。香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生受訪指，受損物件為軌道電路系統中信號箱，懷疑是被工程車勾爛受損，若該系統受損會導致信號迴路中斷，令列車無法接收信號，阻礙行車。



張年生相信是頭班車車長巡路時發現事件，認為港鐵處理時間算合理，因維修人員移除及更換信號箱，以及檢查全綫路軌，再可讓列車行駛。



受損物件屬信號系統一部份 用作分隔電壓 路軌上隔200米有一個

張年生看過事故現場及信號箱受損的照片後指，受損的物件為安裝在路軌中間的Tuning Unit，大眾可理解為信號箱，屬於信號系統的一部份，路軌上大約200至300米就會有一個信號箱。他解釋，路軌上同時存在高壓供電系統（達1500伏特）及低電壓信號系統（約12至48伏特），兩者必須透過特定的隔離裝置分隔，以防高壓電干擾或損壞信號設備。

信號箱損毀如同「關咗燈掣」 信號迴路中斷

張指出，從損毀情況看，該信號箱整個被「炒起咗」，明顯是被勾爛。由於該信號箱是信號系統路的一部份，一旦被勾爛，信號迴路就會中斷，「收唔到信號，好似關咗燈掣咁，無咗信號」，阻礙行車。

港鐵港島線2026年2月11日發生事故，路軌中的信號箱損毀，懷疑被勾爛，導致行車受阻。圖中為信號箱無損毀時的情況。

修復一小時屬合理 須檢查全綫路軌確保安全

對於今次事故導致港島綫服務受阻約一小時，張年生認為處理時間尚算合理。他解釋，維修程序並非單純更換零件，主要程序包括定位與視察，維修人員要先確認具體損毀位置及受損程度。然後維修人員再要移除及更換信號箱，相關部件亦需從柴灣或九龍灣車廠調運，所以整個維修程序約需時30至45分鐘。此外，維修人員再要作路軌安全檢查，確保整條港島綫沒有同類故障，才能夠讓列車行駛，亦需要20至30分鐘。

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生（中）。（資料圖片）

合理懷疑是工程車設備未收好勾爛信號箱

至於事故起因，張年生合理懷疑是工程車所為，因為一般載客列車的所有設備均高於路軌面，而受損的信號箱安裝在路軌中間且位置較低，正常情況下客車不會碰到。只有工程車在進行工程時，若有設備未完全收好，可能勾爛信號箱。

張年生又指，事故應由頭班車發現，因港鐵每日首班車開出時，車長除了接載乘客，更負責「巡路」任務。車長會進行視覺檢查，確保路軌沒有異物或阻礙物。今次事件在清晨約6時發生，極大機會是頭班車車長在巡路時發現路軌有異物阻礙，或發現信號有問題而無法前行，隨即通報控制室全綫停駛。

