港鐵港島線事故原因未明　張欣宇形容罕見：肯定有些步驟出了錯漏

今早（11日）清晨時分，由於有物件阻礙路軌，港島綫灣仔站附近列車服務一度暫停，受阻約1小時，物件被移除後列車服務逐步回復正常。據了解，事件懷疑是工程車勾爛信號箱所致，亦有指是深夜工程遺漏物品阻礙路軌。



曾任港鐵工程師的立法會前議員、智慧交通聯盟理事長張欣宇向《香港01》表示，目前分析比較似事故因工程車勾爛路軌旁設備引起，而軌旁設備設計上是一定不會和列車發生接觸，事故非常罕見：「所以肯定有某些步驟出些錯漏。」



張欣宇指，雖然詳細原因有待港鐵調查及公布，但整體上荃灣、觀塘、港島三條市區舊線的鐵路資產更新實在是迫在眉睫。



港鐵港島線2026年2月11日發生事故，路軌中的信號箱損毀，懷疑被勾爛，導致行車受阻。圖中為信號箱未損毀時的情況。

事件懷疑是工程車勾爛信號箱所致。

張欣宇：如只是外來物遺漏路軌在通車前檢查會發現

張欣宇形容，今早港島線核心路段服務一度中斷直至 7時30分才恢復通車，總算趕在早上最高峰期前恢復通車，否則整個港島區交通甚至過海交通都不堪設想。

曾任港鐵工程師的立法會前議員張欣宇表示，2月11日的事故，估計有比較大機會出現路軌旁設備損壞，甚至和列車發生碰擦，導致阻礙路軌，圖為張欣宇在立法會發言。（資料圖片/黃浩謙攝）

張欣宇表示，港鐵目前公開所講原因是「有物件阻礙路軌」，根據過往經驗，如純粹只是外來物件遺漏在路軌，在通車前檢查或最少頭班車駛過時就會發現，因此估計都有比較大機會出現路軌旁設備損壞，甚至和列車發生碰擦，導致阻礙路軌。

張欣宇：荃灣、觀塘、港島三舊線的資產更新迫在眉睫

張欣宇指，雖然詳細原因有待港鐵調查及公布，但整體上荃灣、觀塘、港島三條市區舊線的鐵路資產更新實在是迫在眉睫。

灣仔站一度封閉。（黃偉民攝）

鰂魚涌至上環的列車服務一度受阻。（黃偉民攝）

炮台山站外企滿等候巴士的人龍。(讀者圖片)