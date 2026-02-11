港鐵港島綫事故｜港鐵：工程車部件移位　隧道信號設備受損

港鐵灣仔站附近今日（11日）清晨有物件阻礙路軌，導致港島綫列車服務受阻約1小時。港鐵公司車務營運及本地鐵路副總監李婉玲、港鐵公司車務工程維修副總監李劍雄於中午作出匯報，指清晨5時半發現灣仔站訊號設備故障，鋼軌銑磨工程車完成平日維修保養工作經過該路段時，人員留意到不尋常聲響，工程車車底有部件移位，隧道段信號設備受損，經過移除物件、復修及列車行駛測試後，於上午7時半全線恢復服務。



港鐵形容事故「少見」，發生前相關路段沒有列車駛過，會在今晚收車再檢查該工程車，包括調查是否涉及人為因素。港鐵會就事件進行深入全面調查，了解事件經過及原因，並向政府提交報告。



港鐵灣仔站物件阻礙路軌，導致港島綫列車服務受阻約1小時。港鐵公司車務營運及本地鐵路副總監李婉玲（右）、港鐵公司車務工程維修副總監李劍雄（左）作出匯報。（黃偉民攝）

灣仔站路軌有物件 港島綫一段要暫停服務

李婉玲簡述事件經過稱，今日清晨5時半，青衣車務控制中心留意到港島綫近灣仔站有信號設備發生故障，於是派員前往路軌查核。半小時後人員上報，在銅鑼灣站至灣仔站中間的路軌見有物件，為確保行車安全，要移離物件、進行臨時訊號系統的復修和測試才可以再行車，因此其間上環站至鰂魚涌站列車要暫停服務。由於復修須時，至7時半恢復正常行車，至現在（下午1時）港島綫安全行車，對服務沒有大影響。事故期間已經透過車站廣播，不同媒體及MTR MOBILE向乘客發出最新車務資訊，又在相關車站增派人手，並安排超過30部接駁巴士接載受影響乘客。

工程車車底有部件移位 隧道段有信號設備受損

李劍雄指鋼軌銑磨工程車，在完成平時維修保養工作後，回程途經灣仔站附近車上工程人員留意到有不尋常的聲響，即時做初步檢測，及後工程車駛至側線進行詳細檢測，發現車底有部件移位；同時亦發現路軌旁邊有設備受損，即時清理及緊急維修。

他指涉事工程車是負責路軌日常維修保養工作，平均每晚都出動，形容情況「少見」。他進一步解釋稱，隧道段信號設備受損，亦有物件從工程車跌下，港鐵會在今晚收車再檢查該工程車，包括調查是否涉及人為因素。

被問到為何只向公眾提及有物件阻路軌，而非撞毀信號設備，是否降低事件嚴重性？李婉玲指5時半發現信號設備出現故障後，需要調查事件起因，再因應情況向乘客發放車務安排，其時當務之急是盡快維持服務。

事件懷疑是工程車勾爛信號箱所致。

至於事發在灣仔站，何以要暫停上環站至鰂魚涌站的列車服務？李婉玲說：「列車行走要調動嘅位，要MATCH WITH（配合）調動嘅位，所以要由上環至鰂魚涌暫停，是以行車安全為先。」而是否補償予乘客，她表示港鐵與政府懲罰機制，會與政府商討。

港鐵會就事件進行深入全面調查，了解事件經過及原因，並向政府提交報告。

灣仔站一度封閉。（黃偉民攝）

鰂魚涌至上環的列車服務一度受阻。（黃偉民攝）

事故期間灣仔站一度封閉。

灣仔站封閉。

