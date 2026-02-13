毒販商廈作基地　玩IG、TG賣廣告有客服　警拘10人檢$1600萬大麻

販毒集團利用社交平台，在Telegram經營頻道、又在IG出帖文推銷及美化大麻。警方毒品調查科針對網上平台賣大麻的活動，拘捕8男2女，撿獲78公斤大麻花等，巿值超過1,600萬元。警方形容集團在鬧市租用商廈作為行動基地，偽裝成正當公司管理，不惜重本經營網上販毒版圖，而且分工仔細，包括主腦、客服、創作社交媒體、網上宣傳、毒品倉庫管控、訂單協調及毒品派送，務求將販毒模式專業化。



警方毒品調查科署理高級警司關駿軒（左）及高級督察何灝庭向傳媒簡報案情。（黃偉民攝）

被捕10男女分別管理社交帳號 派送毒品

毒品調查科高級督察何灝庭稱，毒品調查科由去年12月起展開代號「寒橋」行動，針對利用網上平台販賣大麻的活動。人員在網上巡邏時，發現一個活躍於Telegram的聊天群組，經常刊登售賣大麻及相關產品，例如大麻曲奇及大麻糖的廣告。經過臥底行動、情報分析及深入調查後，人員成功鎖定一個販毒集團於旺角的行動基地及火炭的毒品儲存倉，同時亦掌握多名集團骨幹成員的身份，他們的角色包括：主腦、客服、創作社交媒體、網上宣傳、毒品倉庫管控、訂單協調及毒品派送。

警方於本周三（11日）展開一連串執法行動，在旺角道一商業大廈搗破販毒集團的行動基地，現場拘捕4名22至40歲本地男女，他們當時正在管理一個用作販毒的社交媒體。

用Instagram及Telegram等社交媒體 吹噓吸食大麻文化

其中一名被捕男子是販毒集團主腦，負責控制不同的社交媒體 ，包括一個設計精美為不同大麻產品提供簡介的網站、兩個Instagram帳戶及Telegram頻道，發佈不同帖文，試圖吹噓吸食大麻文化。

同日下午，人員在火炭搗破一個屬於該販毒集團的毒品儲存倉，拘捕一名42歲本地男子，檢獲4.5公斤懷疑大麻花、401支懷疑大麻油以及一批懷疑含有大麻成份的食品。除此之外，人員同時間在旺角、火炭及大埔拘捕3名集團骨幹成員，其中一名男子涉嫌協調派送毒品，另外兩名男子涉嫌為該販毒集團派送毒品。人員在派送毒品被捕人的車內，搜獲共約500克懷疑大麻花及一批懷疑含有大麻成份的食品。

警方其後根據情報分析及調查，同日亦搗破位於錦田馬鞍崗的一個毒品儲存倉，拘捕一名29歲本地男子及一名42歲外籍女子，檢獲約73公斤懷疑大麻花。

警方檢獲大麻花等值1,600萬元。（黃偉民攝）

警方「全鏈條」模式擊潰販毒集團 接管其用作販賣毒品的頻道

何灝庭指，今次警方成功以「全鏈條」模式擊潰此販毒集團，接管其用作販賣毒品的頻道。9名被捕人士被暫控「串謀販運危險藥物」及「販運危險藥物」等罪名，案件將於明天（14日）在九龍城及沙田裁判法院提堂；另外一名被捕人則被保釋後查。

警方展示檢獲的毒品及證物。（黃偉民攝）

不惜重本租用商廈作行動基地 務求將販毒模式專業化

關駿軒販毒集團極具隱蔽性，他們為掩人耳目於鬧市商業大廈內偽裝成正當公司，實際上是分工仔細、嚴密的販毒網絡。成員不惜重本經營網上販毒版圖，除了租用商業大廈作為行動基地之外，亦於工廠大廈租用單位作為毒品儲存倉，招攬人手負責廣告設計、客戶聯絡、訂單協調及派貨，務求將販毒模式專業化，用吸引眼球的包裝及看似有效率的客戶服務去吸客。

社交平台廣告設計精美 設客服跟進吸客

另外，販毒團伙在其經營的不同社交平台上發出大量帖文，吹捧吸食大麻為時尚潮流，並有減壓效果，淡化吸食大麻對身體的負面影響。事實上，吸食大麻會令人產生幻覺，損害記憶力和認知功能，對青少年大腦發育影響尤大。販毒集團顛倒黑白、混淆視聽的推銷手法，以推高利潤。

警方會繼續以「零容忍」的態度執法，全力打擊利用互聯網或社交平台販毒的罪行，防止毒害滲入社會及校園，危及市民和青少年身心健康。