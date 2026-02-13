助開網店代申政府資助呃多人近400萬　詐騙集團21人被捕包括7骨幹

有詐騙集團開設公司，訛稱可為公司提供廣告宣傳及銷售平台網絡服務，包括協助開發網店等，騙取受害人信任後，再假稱可代為申請政府多種資助，誘使受害人交出現金或轉帳至傀儡銀行戶口，合共騙去近400萬元。



警方相信案件涉及最少27名受害人，經調查後拘捕21人，包括7名詐騙集團骨幹成員，相信已成功瓦解該詐騙集團。



灣仔警區總督察（刑事）劉曉徽表示，灣仔警區刑事部在1月下旬接獲多人報案，指一間位於灣仔集成中心的本地公司，聲稱可提供不同服務，包括代向為政府申請資助，例如科技券、中小企業市場推廣基金、BUD（發展品牌、升級轉型和拓展內銷市場）專項基金等，騙取20多人合共近400萬元。

由於受害人數眾多，灣仔警區重案組第三隊接手調查，發現詐騙集團招攬不同員工，經社交媒體訛稱可提供廣告宣傳及銷售平台網絡服務，例如提供廣告相關的網上軟件開發服務，包括網店、網頁設計等，吸引受害人的興趣及信任後，進一步聲稱可代為申政府資助，誘使受害人繼續付款。

騙徒亦預先登記假公司，並在短期內租用多個辦公室，再透過社交媒體或電話，邀請受害人到寫字樓會面，其間以虛假合約作藉口，進一步博取受害人信任，從而收取現金，信用卡過數或要求受害人將部分款項轉帳至不同傀儡戶口，藉此拖延時間逃避追查。

自去年12月起，騙徒未能提供相關服務，受害人相繼要求退款。騙徒曾以「彈票」手法受部分受害人退款，惟後來受害人發現詐騙公司已人去樓空，且與騙徒失去聯絡，未能成功退款。案件至今最少有27名受害人（25至57歲）損失金額介乎2.5萬至55萬元。

灣仔警區重案組第三隊督察佘軍霆表示，經深入調查後，發現有另外9間傀儡公司涉嫌收取部分騙款，遂搜查相關公司的辦公室，檢獲大量涉案銷售合約、銀行文件，以及信用卡刷卡機等。

灣仔刑事部於於本月4至12日，展開代號「紺徽」的拘捕行動，在全港多區拘捕12男9女（25至59歲），包括7名骨幹成員、5名銷售員及9名傀儡戶口持有人。被捕人分別報稱文員、會計、公司董事及無業，全部獲准保釋候查，須於3月中旬向警方報到。警方行動仍然繼續，呼籲市民如有案件相關資料可提供，可致電2860 2205與灣仔警區重案組第三隊聯絡。

警方指出，申請政府資助須經過嚴格審查，若有中介或顧問公司聲稱可輕易協助申請資助並保證成功，市民應特別留意並提高警覺。如對相關申請存有疑問，申請人應主動搜集資料，並向相關政府部門查詢，以核實有關資訊；亦可致電警方防騙易熱線18222索取專業意見，或使用警方「防騙視伏器」或「防騙視伏App」了解詐騙風險。

詐騙及串謀詐騙屬非常嚴重的刑事罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年。警方呼籲市民切勿以身試法。