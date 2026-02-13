筲箕灣一小學小一男生踢傷女同學下體　教育局關注　警列普通襲擊

今日（13日）Threads流傳帖文，指筲箕灣一間小學發生學童襲擊案。文中提及一名小一男生，腳踢同班一名女生的下體數次，然後「笑着離開」。女生回家後，家人發現其下體紅腫有瘀。帖文指控校方淡化事件，僅以已經向雙方家長溝通為由「處理咗」，但沒有處分涉事男生；女生家長則就事件報警。



據了解，遇襲女童6歲，周二（10日）早上10時許被踢傷，當時未有向老師求助；直至晚上母親為其洗澡時，始發現其下體紅腫，查問下才揭發事件。女童其後由父母帶往醫院求醫，並向當值警員報案。警方將案件列作「普通襲擊」跟進。



女童由父母帶往將軍澳醫院求醫及報警。（資料圖片）

警方回覆查詢時表示，2月11日接獲報案，指一名女童懷疑於2月10日，在東區一間學校內，被一名男童懷疑以腳襲擊。該名女童受傷，2月10日由家人陪同下，前往將軍澳醫院治理。經初步調查，案件列作「普通襲擊」。

教育局回覆《香港01》查詢表示，十分關注事件，得悉後隨即向有關學校了解及跟進，並提醒學校須加強訓輔工作。據悉，學校已即時啓動危機處理小組，支援涉事學生，並已聯絡家長以作跟進及提供協助。警方正調查事件，教育局會繼續與學校保持聯繫，提供適切意見及支援。