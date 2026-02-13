支付寶「YAS」保險假扣費騙局　兩人中伏取消失$18萬

警務處反詐騙協調中心今日（13日）公布，近日接獲多宗假冒支付寶（AlipayHK）或旗下合作保險YAS的詐騙案。騙徒會聲稱受害人在支付寶App內，勾選或自動開通YAS保障計劃，將會每月扣款，再轉介受害人到「取消專線」，誘騙交出銀行個人資料。有兩名受害人欲取消，被引導登入虛假網站，總共失約18萬元。



警方呼籲市民警惕假冒支付寶（AlipayHK）或旗下合作保險YAS的詐騙案。（反詐騙協調中心網頁圖片）

釣魚短訊通知受害人支付寶App開通YAS保障計劃 不取消恐被扣錢

警方表示，騙徒會發釣魚短訊、來電或WhatsApp訊息，自稱支付寶或YAS職員，內容能提及受害人姓名及電話等資料，聲稱受害人在支付寶App內「不小心」勾選或自動開通YAS保障計劃，原本免費試用，但即將到期或升級為收費服務，若不即時取消，將自動每月扣費，或一次性扣數千元至過萬元。

其後 ，騙徒叫受害人致電另一個「取消專線」或WhatsApp另一號碼，提供虛假網站連結，要求輸入個人資料、銀行帳號、OTP等；或展示假保單，恐嚇「不提供完整資料會封戶/扣信用」，以「手續費」「驗證金」「解凍費」等藉口誘導轉帳至指定戶口

兩事主欲取消計劃 被引導入假網站失$18萬

其中一宗案例，一名男子接到陌生來電，對方自稱支付寶（AlipayHK）職員，準確講出事主姓名，聲稱他早前開戶時「不小心」勾選了YAS保障計劃，原本免費試用，但現已升級為收費項目，每年自動從銀行帳戶扣取4萬元保費。

事主一聽被嚇倒，按指示致電「取消專線」號碼。對方再自稱保險公司職員，引導他進入一個虛假網站填寫個人資料、銀行帳號、信用卡資料等。騙徒更表示，如若不想被扣費，就必須提交完整銀行資料核實身份，資料不全的話，系統會即時封鎖你的銀行帳戶。最終，事主心急如焚，慌忙跟指示轉帳，結果被騙近15萬元，事後報警才方知被騙。

而另一宗案例，一位事主接到自稱「YAS保險」職員的來電，對方指事主有一份保險即將到期，詢問是否續約。事主表示自己從未購買過該保險，對方立即改口，稱會幫忙取消以免被扣費。假職員隨後引導事主登入虛假網站，要求轉帳逾3萬元的「驗證金」，並承諾當日稍後全數退回。事主轉帳後越想越可疑，馬上報警，惟已損失金錢。

YAS較早前發出聲明提醒市民警惕冒充YAS的詐騙行為，強調YAS絕對不會主動向客戶索取任何個人或付款資料，包括但不限於：身份證號碼、銀行/信用卡資料、Alipay 或其他支付帳戶資料、一次性驗證碼（OTP）；也不會要求客戶經由外部連結、訊息或電話取消保單、退款或作出緊急操作；

YAS指，任何聲稱「需要即時驗證」、「取消保單」、「退回款項」並要求提供資料的訊息，極有可能屬於詐騙。提醒市民所有保單查詢及服務，請只透過YAS官方App、官方網站或正式客戶服務渠道進行。

警方呼籲，市民切勿回撥短訊內的電話或點擊不明超連結；切勿與陌生人分享屏幕；切勿隨意點擊超連結、下載手機應用程式、登入任何可疑網站或下載附件；

除了向有關機構查證外，市民亦可使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話號碼、網址或收款帳號；如有懷疑，應致電「防騙易熱線18222」查詢。

警方呼籲

切勿回撥短訊內的電話或點擊不明超連結；

切勿與陌生人分享屏幕；

切勿隨意點擊超連結、下載手機應用程式、登入任何可疑網站或下載附件；

除了向有關機構查證外，市民亦可使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話號碼、網址或收款帳號；

如有懷疑，應致電「防騙易熱線18222」查詢。