一周200宗網購騙案涉過千萬　辦年貨慎防假網店　緊記6點守住荷包

警方在「守網者」facebook專頁提醒市民，年近歲晚辦年貨，切勿因貪便宜而誤墮騙局，網購盆菜、海鮮、鮑參翅肚及賀年禮盒等，均屬「高危」，必須提防假網店。而在過去一星期，警方接獲逾200宗網上購物騙案，涉款超過1,000萬港元。



警方提醒，騙徒經常開設「假專頁」冒充知名商戶，更盜用其頭像、貨物圖片及貼文內容，效果與真商戶非常相似。「假專頁」有以下特徵：

1. 建立日期與真商戶有分別；

2. 無實體店地址或地址錯誤；

3. 貼文內容及相片大多從「真專頁」擷取；

4. 按讚、留言或關注者大多來自世界各地，製造多人光顧假象；

5. 更改貼文日期，假扮較早發布；

6. 需要轉賬至個人戶口。

如要網購賀年禮品，可查看網上店舖的貨品評價，以辨識真假；應盡量選擇實體店舖或面交，以減低受騙風險；無論以任何形式轉賬，在付款前必先判斷真偽，並小心核對付款資料；賣方若要求過數至私人戶口，請小心考慮；在付款前可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險；如有任何懷疑，應立即終止交易。

下載防騙視伏APP：https://cyberdefender.hk/scameterplus/