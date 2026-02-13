海關沙頭角檢$40萬走私食品拘4男　凍肉賣平一半　無冷藏衛生成疑

臨近新春歲晚，本地對肉品需求增加，海關留意到網上社交平台湧現不同廣告，指可低價購入內地進口肉。人員前日（11日）採取行動打擊相關走私活動，在沙頭角中英街檢獲1,200公斤凍肉及超過3,000公斤食品，市值約40萬港元 ；先後拘捕4名男子。



案中凍肉運載過程中僅發泡膠箱運載，沒有任何冷藏裝置，亦沒附上來源地當局發出的有效衛生證明書。食物安全中心指，該批食物有安全風險。據悉，有關凍肉種類繁多，有豬、羊、牛、雞肉，價錢比市價便宜三分之一及一半。



案中檢取的凍肉及食品，僅用發泡膠箱運載，沒有任何冷藏裝置。（陳浩然攝）

海關根據情報和深入調查後，發現有不法份子，涉嫌經沙頭角中英街，將凍肉由內地走私來港。海關前日（11日） 採取執法行動，在沙頭角截查了一名由中英街內地，運載大批發泡膠箱到香港的男子，並從箱中檢獲大批凍肉及食品。由於男子未能提供艙單及衛生證明書，海關將其拘捕。

經調查後，海關發現有關食品會經本地貨車運載到貨倉，再分發至其他地方。海關其後拘捕了3名懷疑有份參與非法走私活動的貨車司機和倉庫負責人。4名被捕人士年齡介乎38至61歲，目前正在保釋候查。 案件仍在調查中，不排除有更多涉案人士被捕。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任黃穎炘表示，案中檢取的凍肉及食品，在運載過程中不是儲存在適當的溫度下，凍肉用發泡膠箱運載，沒有任何適當冷藏裝置，而且大部份發泡膠箱都沒有乾冰。有關凍肉和食品來歷不明，沒有接受過任何檢測，如果食品流出市面，可對公眾健康構成威脅。

海關留意到，網上有廣告聲稱可以用特別低的價錢，購買內地凍肉。海關正在調查，檢獲凍肉與廣告上是否有關連，據悉，有關凍肉種類繁多，有豬、羊、牛、雞肉，價錢比市價便宜三分之一及一半。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任黃穎炘和食物環境衞生署衛生督察施榮駿交代案件。（陳浩然攝）

食物環境衞生署衛生督察施榮駿指，為保障食物安全，基於公共衛生的理由，現行高風險的食物，例如肉類、家禽、野味受相關的條例所監管。根據香港法例第60章《進出口條例》，任何進口的肉類和家禽，都需要向食環署申領進口許可證；而且根據香港法例第132AK章《 進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，任何人攜帶或進口野味、肉類、家禽和蛋類入境香港，一經定罪最高被判罰5萬元及監禁6個月。

而行動中檢獲的食物均沒有附上來源地當局發出的有效衛生證明書，亦沒有食環署的進口許可 。運輸過程中有不適當儲存，包裝上的發泡膠可容易滋生細菌，有機會增加食物安全風險。食物安全中心呼籲業界，不要售賣或進口來歷不明的食物，包括肉類和家禽等等。消費者應該光顧信譽良好，以及領有食物環境衛生署發出的相關食物業牌， 以及售賣許可證的商戶。

最後食安中心呼籲旅客以及外遊人士 在返港的時候，不要帶生肉和蛋類入境香港，以免觸犯法例。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格舉報懷疑走私活動。