跨部門大角咀和九龍灣搗2個非法加油站　3人被捕

消防處表示，聯同香港海關及警務處本周五（13日）進行代號「截流」的聯合行動，特別針對市區內的非法燃油轉注黑點作重點打擊，以遏止有關活動在人口稠密地區蔓延，保障公眾安全。



行動中，消防處人員利用無人機進行高空偵察，成功鎖定7個隱蔽黑點，執法人員共偵破兩宗案件，在大角咀海輝道及九龍灣宏光道分別搗破一個流動非法汽油加油站及一個非法柴油加油站，檢獲約600公升未完稅汽油、1,000公升柴油及大批入油工具。

涉案人士包括兩名相信為非法加油站負責人及一名正在該處光顧的男子，他們涉嫌觸犯《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《應課稅品條例》。兩輛涉嫌用作非法加油站的車輛及一輛光顧入油的車輛亦被檢取。案件仍在調查中。

此外，為進一步強化應對非法燃油轉注活動策略，消防處同日邀請海關及警方等政府部門，以及石油相關行業代表舉行特別會議，探討非法燃油轉注活動的情報及在源頭堵截燃油供應的防控策略。

會議中，石油業界代表分享現行的燃油供應模式及營運操作，並聚焦討論危險品車輛在油庫取油的各項加強監控措施，包括要求取油者提供燃油使用的詳情及去向，以及探討向執法部門提供庫存及銷售紀錄的可能性，以協助進行精準打擊。

消防處一向致力打擊各類非法燃油轉注活動。處方呼籲市民切勿光顧非法加油站，由於這些加油站未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果堪虞。

根據《消防（消除火警危險）規例》，任何人為業務目的而管有或控制受管制物質，以轉注入汽車油缸，即屬犯罪。《危險品條例》亦規定即，除非領有牌照或獲豁免，否則任何人製造、貯存、運送或使用超過豁免量的危險品，即屬犯罪。一經定罪，首次定罪最高可被判罰款10萬元及監禁6個月。

根據《應課稅品條例》，被發現載有未完稅汽油的車輛，以及任何用作或擬用作干犯相關罪行的工具、用具等物品，不論是否有任何人就任何罪行被定罪，均依法處理及沒收。任何人若處理、管有、售賣或購買未完稅汽油即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

各執法部門將繼續透過跨部門協作及科技執法（如無人機巡邏），全力打擊非法燃油轉注活動。市民如發現懷疑非法加油活動，可致電消防處24小時熱線5577 9666，或透過消防處「火警危險電子投訴平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油擊』舉報眼」作出舉報。