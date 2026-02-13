麗星郵輪領航星號故障｜乘客呆等數小時餓到胃痛　轟行政亂安排差

麗星郵輪旗下的「領航星號」，早前宣布重回香港作母港推出航程，惟首日便出現阻滯，原定今日（13日）開展為期兩晚的海上遊，因技術問題取消，據知一度有多達約2,000名旅客滯留在海運碼頭；有指部份旅客由下午約4時已經到場。



本已預訂海景露台房的張氏夫婦表示，船公司安排他們傍晚6時登船，他們下午5時到達尖沙咀海運大廈一直呆等。至晚上約9時半，才有職員公布行程取消及有賠償，期間他們只獲發清水，張太直言「餓到胃痛」，怒斥麗星郵輪應早知船隻有問題，但安排差、行政混亂。據了解，晚上7時許曾有一名六旬漢頭暈不適，最終毋須送院。



《香港01》記者現場所見，晚上10時過後，領航星號一度啟動一個煙囪，並有少於四分之一房間亮燈。



麗星郵輪「領航星號」因技術問題臨時取消行程，據知一度有約2,000名旅客滯留尖沙咀海運碼頭。（陳浩然攝）

張氏夫婦透露，他們原本聯同另一親友，參加三日兩夜公海行程及緊接的海南三亞行程，全程一周，團費每人約7,000元，當中公海遊每人2,000多元。郵輪房間分為普通房、海景露台房及高級海景露台房3個級別。

麗星郵輪「領航星號」因技術問題臨時取消行程，據知一度有約2,000名旅客滯留尖沙咀海運碼頭。張氏夫婦與另一家人在場呆等4個多小時，張太自言「餓到胃痛」。（陳浩然攝）

張太指，他們早已經過安檢等候上船，惟船公司一直未有公布延誤原因，「完全無交代過發生咩事，旅客淨係望到無燈」。旅客等候期間，船公司僅向預訂最高級套房的乘客提供汽水及曲奇餅；預訂其他級別客房的乘客，只發獲清水。

張太坦言「餓到胃痛」，更指有上年紀的男旅客疑餓至不適要召救護車；張先生則形容：「我哋啲旅客好似乞兒咁，個個坐晒喺地下！」

麗星郵輪「領航星號」因技術問題臨時取消行程，據知一度有約2,000名旅客滯留尖沙咀海運碼頭，有旅客不適需召救護車。（乘客梁小姐提供）

張太炮轟麗星郵輪「安排好差」、行政混亂，指職員明知郵輪故障無法出發，仍要旅客長時間等待，「其實佢哋應該一早知道，如果咁大件事或者機器係壞成咁樣，應該知道短時間修補唔到，就應該盡快通知旅客，而唔係有2,000個旅客喺海運大廈呢度停留咗5、6個鐘，當中亦無顧及乘客生理需要，可能我哋要食嘢、好肚餓咁樣」。

麗星郵輪「領航星號」因技術問題臨時取消行程，一度有大量旅客滯留尖沙咀海運碼頭。（乘客梁小姐提供）

她表示，她指在場職員只是以「大聲公」發布賠償等資訊，場面混亂、資料零碎，故未能確定現場聽到的是否最終安排，引述船公司稱，明日會逐個旅客通知後續賠償安排。至於她與家人原本亦有報名的海南三亞行程，則未知可否如期出發。

據知，警方及消防曾於晚上7時許接報，指海運碼頭一名年約61歲男子頭暈不適，消防處派出一輛救護車到場，最終無人需要送院。

麗星郵輪傍晚發出通告，指由於領航星號出現技術問題，原定今晚的登船程序受阻，需要暫時延遲，又提出補償方案，包括每位乘客領取200港元現金，或選擇200港元郵輪消費額於是次航程中使用。

至晚上近10時，職員向在場乘客派通告，通告指由於技術問題，無法如期啟航，對此致以誠摯的歉意。已全額支付艙房費的受影響旅客，可選擇改乘​​2026年8月30日或之前由香港出發的任何一個「領航星號」2晚或3晚航次，每間客房另可獲港幣200元「郵輪消費金」，又或全額退還艙房費​​。除傍晚發出通告的賠償以外，今次航程每間客房可另獲港幣500元交通費賠償。

麗星郵輪「領航星號」因技術問題臨時取消行動，據知一度有約2,000名旅客滯留尖沙咀海運碼頭。（陳浩然攝）