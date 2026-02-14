警新界北反黑　搗勝和14K非法加油站、無牌酒吧及賭檔　拉66人

新界北總區反三合會行動組於2月9日至2月13日進行代號「潛影」的反三合會執法行動，搗破元朗區兩個三合會團伙操控的多個非法場所，包括兩個位於工廠大廈的無牌酒吧、兩個非法賭博場所，以及兩個非法加油站，警方以「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「營辦或管理非法賭場」及「在賭場內賭博」等罪，拘捕22男44女，年齡介乎20至71歲。據了解，涉案兩個三合會團伙為和勝和及14K。



警方檢獲了港幣現金46,034元、賭具、音響裝備、卡拉OK裝備等，市值約港幣 3.7萬元。（林澤鋒攝）

新界北總區反三合會行動組總督察沈灝旻表示，為打擊元朗區內兩個比較活躍的三合會團伙，警方作出一個針對性行動，藉此打擊團伙活動和削弱其收入來源。

行動中，警方檢獲現金46,034元、音響設備、賭具和卡拉 OK 裝備等，市值約港幣3.7萬元。警方亦聯同消防處，在兩個非法加油站（其中一個在打鼓嶺）檢獲約4800公升汽油，市值約14萬港元。

沈指，警方留意到不法份子會用工業大廈單位作無牌酒吧，原因是租金比較便宜及位置較隱蔽。沈提到，警方發現早前有涉及三合會的暴力案件中，有些是因無牌酒吧爭執而引起。據了解，該批無牌酒吧需要預約，也需要有人介紹方可內進。

沈強調，警方除了突擊搜查無牌酒吧外，如工業大廈業主違反租賃條例，將工業大廈單位用作非工業用途，將會轉交地政署跟進，包括發出警告信，甚至釘契。警方會繼續聯同各個政府部門，去全方位去打擊非法活動。

根據《香港01》上周一（2日）報道，元朗青山公路街頭出現「二打一」的局面，當中有人持棍施襲，消息指，事件涉及和勝和及14K成員糾紛。

新界北總區反三合會行動組總督察沈灝旻。（林澤鋒攝）

新界北總區反三合會行動組高級督察胡諾軒呼籲，市民切勿光顧非法加油場，因為非法加油場通常是未有按認可的安全標準建造，且缺乏專業消防設施，一旦發生火災，後果非常嚴重，甚至可能造成嚴重的人命傷亡。

根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，非法提供或控制受管制物質用於加油業務屬違法行為，違者可被判處高達10萬港元罰款及6個月監禁。

同時，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何經營或協助經營非法賭場的行為，一經定罪，可被判處高達500萬港元罰款及7年監禁。賭博條例亦明確禁止任何人在賭場內賭博，違者可被判處高達5萬港元罰款及監禁9個月。業主及租客若明知而容許其場所被用作賭場，同樣會面臨嚴重的法律後果。市民切勿以身試法。