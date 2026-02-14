有片｜紅磡食店收舖無閂閘老鼠橫行　東主稱腰傷難落閘：會搵滅蟲

紅磡有食店驚變「老鼠樂園」！昨日（13日）有網民在社交平台 Threads 分享一段影片，直擊紅磡一間食店在凌晨收舖後，廚房內部淪為老鼠的活動場所，有至少兩隻老鼠被拍在店內穿梭，場面駭人。網民形容食店如「米奇妙妙屋」，並質疑食店收舖時未有將捲閘關好，情況令人擔憂。今早（14日）記者向涉事食店求證，負責人承認事件，指近期因腰傷無力搬開雜物及落閘，才讓老鼠有機可乘，承諾會改善衛生，正尋找滅蟲公司處理。



網民在社交平台 Threads 分享一段影片，直擊紅磡一間食店在凌晨收舖後，廚房內部淪為老鼠的活動場所。（threads平台截圖）

老鼠廚房「通街行」 爬過外賣盒及調味料

片段長約 19 秒，拍攝者從食店門外往內觀察。片中所見，廚房內燈光並未全關，捲閘位亦沒有關上，留有明顯縫隙。店內最少有兩隻老鼠在廚房工作枱及牆身穿梭爬行，甚至有一隻曾停留在工作枱的膠盒附近。

該名網民在文中直指：「睇住幾隻（老鼠）成枱行過晒，仲企過喺啲外賣盒同調味料位置度」，批評該食店凌晨收舖不閂閘，令「老鼠通街行」，對食店的衛生管理表示擔憂，更直言：「唔好害人啦。」

記者今早到涉事食店了解，負責人指因腰傷無法拉閘，承諾會做好清潔。（黃偉民攝）

做街坊生意承諾改善 正尋找滅蟲公司處理

記者今早到涉事店舖查詢，負責人王生及王太承認片段屬實。但王太無奈指，丈夫近期腰部因勞損受傷，病情嚴重至曾住院數天，並需要打類固醇針止痛，「呢排（丈夫）腰傷，呢半個幾月無落閘，之前日日落閘」。她指門口雜物沉重，暫時丈夫因傷無法搬開雜物，亦未能將捲閘完全拉下，所以才讓老鼠有機可乘。

王生王太坦言已經營20多年，一直做街坊生意，非常重視衛生，「晚晚清潔，我哋門口沖得好乾淨」。對於事件引發網民關注及討論，王生指會負責任處理，正尋找滅蟲公司清潔及處理:「我哋會搞掂㗎。」目前店方暫未收到政府部門的通知。