深水埗警打擊「搵快錢」拘59人最細17歲　捲盜竊詐騙等案涉$407萬

深水埗警區刑事部過去三周針對「搵快錢」罪案行動，拘捕59人，涉及盜竊、詐騙等案件，牽涉金額達407萬元。當中兩名被捕男子，涉8宗「猜猜我是誰」騙案，受害人共損失126萬港元。警方呼籲，臨近新春歲晚，商戶及市民都應加強防盜措施， 外遊前謹記鎖好門窗。



深水埗警區刑事部總督察鄭騏鋒（左）及深水埗警區情報組督察陳靜怡交代案件。（羅日昇攝）

深水埗警區刑事部留意到在2025年期間，區內「搵快錢」案件佔整體罪案約四分之一，而「猜猜我是誰」電話騙案在2026年1月有所上升。深水埗警區情報組遂一連三周（1月25日至2月13日），聯同深水埗分區及長沙灣分區特遣隊，進行代號「風憲」拘捕行動，拘捕50男9女（17至76歲）。被捕人牽涉共65宗案件，包括爆竊、扒竊、串謀詐騙、雜頂盜竊及店舖盜竊等，牽涉金額達407萬元 。

深水埗警區情報組深入調查電話騙案，在2025年11月至2026年1月期間，打擊一個活躍在區內的電話騙案集團，拘捕8名集團成員。其後警方繼續針對該犯罪集團作情報蒐集，翻查大量閉路電視，包括銳眼計劃下的閉路電視系統，鎖定一名屬於電話騙案集團的骨幹成員。

深水埗警區情報組督察陳靜怡表示，警方2026年1月28日於將軍澳區，拘捕兩名中國籍男子，包括該名骨幹成員，及一名由他操控、收取受害人騙款的傀儡。兩人共涉及8宗電話騙案，損失金額達126萬元。兩名被捕男子早前已被暫控一項串謀欺詐罪 ，已於西九龍裁判法院提堂。

深水埗警區刑事部總督察鄭騏鋒呼籲，店舖應加強防盜措施，例如安裝高畫質閉路電視、防盜閘門及防盜磁鐵；店舖職員亦要提高警覺，留意可疑人士在人流眾多時偷走貨物。

警方提醒，長者若接獲陌生來電，對方聲稱為親友索取金錢，應該保持冷靜並聯絡親友核實。本港或內地執法機關絕對不會要求市民在街上繳交保釋金，如市民收到親友電話聲稱自己被警方拘留，應查問對方被拘留位置，再向警署核實；如有懷疑可致電防騙易熱線18222報警。

臨近歲晚，警方提醒市民外遊或回鄉探親前，謹記鎖好門窗，做好家居防盜措施，防止賊人有機可乘。警方重申，盜竊及串謀詐騙是嚴重罪行，一經定罪最高可分別判處監禁10年及14年，市民切勿以身試法。