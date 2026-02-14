從美國洛杉磯攜$1400萬可卡因抵港　27歲男商人機場被捕

海關今日（14日）破獲一宗大型航空旅客販毒案。人員早上在香港國際機場，揀選一名由美國洛杉磯飛抵香港的外籍男子進行清關，其間發現其寄艙行李箱X光影像可疑，呈現多個高密度的長方形物體。人員開啟行李箱後，發現16包以透明包裝的懷疑可卡因，沒有其他物品。毒品總重16公斤，市值約1,400萬港元。



海關人員遂以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕該名27歲男子，他報稱為一商人，已被控一項「販運危險藥物」罪，案件將於下周一（16日）在西九龍裁判法院提堂。



據了解，被捕男子並非首次來港，他報稱沒有收取報酬；海關正調查毒品去向，包括被捕人原本是否打算再將毒品轉運至東南亞或其他地方。

海關在一名美國洛杉磯抵港男子的行李內，檢獲16公斤懷疑可卡因，市值約1,400萬元。

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

海關發現涉案男子行李的X光影像有可疑。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。

