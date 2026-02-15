警新界北歲晚加強交通執法　扣10非法改裝車　將票控200超速司機

新界北總區交通部執行及管制組特遣隊，於農曆新年假期前（2月14日及15日）加強執法打擊交通違例事項，在區內進行代號「火炬」的行動，重點打擊非法改裝、超速駕駛及其他相關罪行。



行動中，人員扣查10輛懷疑非法改裝車輛，發現約200輛車輛超速行駛，將會發出告票，並就其他交通違例項共發出約100張定額罰款通知書。



行動中，人員扣查10輛懷疑非法改裝車輛。（警方提供）

行動期間，人員於屯門公路、深圳灣公路大橋、吐露港公路、大美督、鹿頸路及新娘潭路一帶截查約50輛懷疑涉及非法改裝的私家車及電單車。經初步檢驗後，其中7輛私家車及3輛電單車懷疑經非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，涉案車輛已被扣留於大欖涌車輛檢驗中心待進一步檢驗。此外，人員亦向另外20部涉事車輛發出欠妥車輛報告。

人員亦偵測到約200輛車輛超速行駛，將會向有關司機發出告票，並就其他交通違例項共發出約100張定額罰款通知書。

警方呼籲駕駛人士切勿以身試法，並會繼續加強執法打擊非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。