六旬外籍漢情陷「投資專家」 為網戀投資加密資產失$8,000萬
撰文：凌逸德
出版：更新：
警方在「守網者」facebook透露，一名六旬外籍漢透過facebook認識一名自稱為居港外籍「投資專家」，雙方轉用WhatsApp聯絡，並發展網戀。對方其後遊說事主投資加密資產，並提供一條假網站連結。事主不虞有詐，在網站登記後，按指示分別多次將款項存入不同加密貨幣戶口，最終損失高達8,000萬港元。
警方提醒，切勿輕信自稱「網上投資專家」；拒絕加入任何不明線上投資群組；提防任何白撞訊息；絕不按下任何可疑連結或網站；不要將金錢存入個人或不明銀行戶口。
如有懷疑，即上守網者網站https://cyberdefender.hk的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，以作詐騙風險評估。下載「防騙視伏App」：https://cyberdefender.hk/scameterplus/https://cyberdefender.hk/scameterplus/
