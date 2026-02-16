尖沙咀假錶舖騙案｜再多3男被捕　另一主謀澳門落網今遞解回港

去年8月4日，尖沙咀發生巨額賣錶騙案，兩名內地賣家攜同兩隻共值近460萬元的百達翡麗（Patek Philippe）和Richard Mille手錶，到半島中心一間假錶舖放售，卻收到「練功券」，事後警方拘捕兩男。



據了解，案中另一名58歲男主謀，亦早於案發當日在澳門落網。警方今日（2月16日）表示，他今日被遞解出境，回港後被捕，年初二（18日）提堂；另外，人員去年11月26日及12月1日，亦拘捕兩名本地青年，們已獲准保釋候查。案件至今5人被捕。



警方表示，人員經深入調查後，去年11月26日及12月1日，分別再拘捕多兩名本地男子（20及23歲），涉嫌「串謀詐騙」。他們已獲准保釋候查，2月下旬及3月上旬向警方報到。

另外，去年8月4日在澳門被司警拘捕的58歲本地男子，今日被遞解出境；香港警方今日晚上7時15分，於港澳碼頭將其拘捕，他涉嫌「串謀詐騙」，將被暫控一項「串謀詐騙」罪，年初二（18日）在西九龍裁判法院提堂。

警方8月8日拘捕兩名分別34歲和43歲本地男子，包括主謀及為網約平台司機；另一名收贓同黨，案發後於彌敦道一名錶店，以173萬元售出涉案百達翡麗手錶，其後潛逃澳門。警方現起回該隻手錶及6萬元現金。

