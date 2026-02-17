馬年BB｜馬仔馬女仁安醫院出世　港夫婦喜迎第5胎：大家庭好熱鬧

今日（17日）大年初一，一男一女嬰於凌晨零時零分叮噹馬頭，在仁安醫院搶閘出世。鄧生鄧太誕下男嬰為第5胎，由於母親懷孕時愛吃菠蘿油，故取乳名「菠蘿油王子」。「大家庭係一件好熱鬧同好溫馨嘅事......都唔會話好大負擔，3個又係咁凑、4個又係咁凑，5個都OK嘅，搞得掂嘅。」，二人寄望希望兒子身體健康。



另一邊廂，從福建來港的鍾生鍾太喜得千金，作為新手爸爸的鍾生，他形容至今腦袋仍一片空白，「（昨晚）我還在跟麻醉師說好像差不多，我一看0點00分，哭聲準時響起，我感覺連秒都沒有差，醫生太牛啦！」，寄望女兒當領頭馬，希望她一馬當先，馬到成功。



男嬰為鄧生鄧太第5胎，「大家庭係一件好熱鬧同好溫馨嘅事......都唔會話好大負擔，3個又係咁凑、4個又係咁凑，5個都OK嘅，搞得掂嘅。」，二人寄望希望兒子身體健康。（翁鈺輝攝）

「菠蘿油王子」是鄧生鄧太的第五胎，鄧生笑言，太太在懷孕是很喜歡吃菠蘿油，乳名因而得來。家裏有3女1男小朋友，分別為6歲、4歲、2歲和1歲。二人憶述，當初生第二胎屬意外，後來轉念一想：「大家庭係一件好熱鬧同好溫馨嘅事......都唔會話好大負擔，3個又係咁凑、4個又係咁凑，5個都OK嘅，搞得掂嘅。」不過暫時未有計劃再生第六胎。

鄧太分享BB在一次檢查時心跳飆升至190，需要入院觀察，惟之前從來都沒有試過，「有少少驚險」。鄧生表示，BB本身未到預產期，數天前發現BB快要出生，昨晚入院分娩，「所以其實初一真係佢（BB）自己揀」。最終BB順產平安出生，鄧太感嘆「好感動，真係一生完望到個鐘個一下，就覺得嘩佢（BB）真係好犀利！」鄧生說，太太每一次分娩都很辛苦，但每次都很開心，「所有唔開心嘅嘢見到佢哋（母子）都會唔見晒！」自己將繼續努力儲錢養家。鄧太指，姐姐經常說想要多一個弟弟，怎料被「開口中」，她又讚賞丈夫照顧BB十分上手，加上家裏兩個較為年長的姐姐亦會自發幫手喂奶照顧BB。

鄧生鄧太希望「菠蘿油王子」開開心心，快快樂樂，「最緊要無病無痛已經好好。」至於讀書方面，鄧太強調「睇返佢性格先，首先都要知道佢係邊一類嘅小朋友，先可以畀返適當嘅教育或者活動興趣畀佢，呢個就要等佢大個睇下佢點發揮。」

福建專才喜迎千金

鍾先生表示自己是新人爸爸，至今腦袋還是一片空白，「第一次當爹，很多事都還未想好，自己還有點像小孩，然後突然還是要成長」。（翁鈺輝攝）

另外，廈門人鍾生表示，他在2024年5月通過高才通來港，從事保險行業，後來與同鄉的妻子在港結婚生子。原本BB並非昨日出生，不過妻子近日羊水變少，加上上周五醫生對鍾生鍾太說，BB應該差不多要出生了，「我老婆感覺她（BB）一直想出來，我們每天晚上的睡不了，每天很難睡，一個小時就要起來，（BB）一直在動。」

鍾生憶述，從太太懷孕到剖腹分娩均全程陪伴，昨晚11點59分，「我還在跟麻醉師說好像差不多，我一看0點00分，哭聲準時響起，我感覺連秒都沒有差，醫生太牛啦！」，感嘆一切都是最好的安排。他指，昨日第一次進入手術室，「一進去看到地板已經有她（妻子）一些血滴了，她打完麻藥，全身一直抖，真的要進去一次才知道，老婆辛苦了，很不容易。」

他表示自己是新人爸爸，至今腦袋還是一片空白，「第一次當爹，很多事都還未想好，自己還有點像小孩，然後突然還是要成長」，當時申請高才通來港時仍未結婚，結果去年結婚，今年生子，形容「一切都剛剛好」。女兒在馬年出生，屬好意頭，「（BB）當領頭馬，希望她一馬當先，馬到成功，跑得比別人快一點」，不過他還是最希望女兒健健康康地成長，不會給她施加太多壓力。他打算安排女兒在內地讀幼兒園，小學再過來香港讀書，「沒有想要太多干預她想做什麽，我覺得是老天爺安排好的，有些東西是注定的。」