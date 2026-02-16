迎馬年｜教師連續兩年霸頭位　黃夏蕙化身觀音黃大仙祠等上頭炷香

今日（16日）是年廿九大除夕，不少善信會到黃大仙祠上頭炷香祈求神明保佑。下午四時多，黃大仙祠門外已有零星人士排隊等候。其中排頭位的幼稚園老師專程凌晨3時已到來，更是連續第二年排第一。他稱去年上頭炷香祈求身體健康，結果遇交通意外竟能奇蹟無恙，相信是神明保佑十分靈驗，故以後每年也會前來。



而有「頭炷香KOL」之稱的藝人黃夏蕙今年則以觀音大使裝扮現身。她表示，選擇打扮成觀音是因為信奉觀音，觀音亦是有求必應。至於今年願望是「世界和平，大家都有工做、有屋住、有飯食」；而個人層面，她則希望盡快拿回已故情人胡百全留給她，過去12年來被阻撓未取的3,000萬元巨額遺產。



今日（16日）是年廿九大除夕，不少善信會到黃大仙祠上頭炷香祈求神明保佑。雖然晚上11時、踏入子時才是上頭炷香時間，但下午四時多，黃大仙祠門外已有零星人士排隊等候。現場設有多個鐵馬，亦有警員駐守維持秩序。

老師連續兩年霸頭位 去年被車撞奇蹟無事 料是上頭炷香獲保佑

其中排頭位的幼稚園老師陳先生，已連續第二年排頭位，今日更是凌晨3時便到場排隊。他解釋，如此誠心是因為去年曾來霸頭位上頭炷香，祈求身體健康，之後有一天，他駕駛電單時遇上交通意外，遭後方車輛撞至飛起，着地後竟然奇蹟無恙，令他感到嘖嘖稱奇。他相信是祈福靈驗，得到神明保佑，所以他以後每一年也會來上頭炷香。至於今年願望，除了繼續祈求自己和家人身體健康，他亦希望學生學業進步，快高長大。

黃夏蕙以扮成觀音現身：祈求盡快拿回3000萬遺產

已屆96歲高齡的「頭炷香KOL」黃夏蕙，今年以觀音打扮現身黃大仙祠。她表示，選擇打扮成觀音是因為信奉觀音，觀音亦是有求必應。她已連續十多年來上頭炷香，今年願望為「世界和平，大家都有工做、有屋住、有飯食」；而個人層面，黃夏蕙希望盡快拿回已故情人胡百全留給她，過去12年來被阻撓未取的3,000萬元巨額遺產。

藝人徐㴓喬紅衣裝扮 祈求表演順利

排隊人士中，身披紅衣、配上一頭金髮的藝人徐㴓喬（Asha）特別奪目。她表示，受有「頭炷香KOL」之稱的黃夏蕙影響而決定打扮一番到場。除了一襲紅衣外，她更帶備了一個馬的頭盔來應節。由於今年她將與另一藝人沈殷怡組女團，所以她今年第一次來上頭炷香，祈求事業、表演順利。