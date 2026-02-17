馬年BB︱廣華醫院B仔零時零分誕生　母陣痛24小時聞兒哭聲感觸

丙午馬年有男嬰搶閘在大年初一（2月17日）零時零分在廣華醫院出世。男嬰是羅生羅太第一胎，重約3.95公斤（約8.7磅）。羅太憶述穿羊水後陣痛24小時後剖腹生產，兒子出世後她離遠聽到其哭聲，深感感觸。羅生羅太沒料到兒子會成為「馬寶寶」，感到十分驚喜及開心。為此紀念這特別日子，他們打算為兒子取名時增添「馬」的寓意或選有以「馬」字作部首的名字。



羅生羅太為銅鑼灣一間私房菜的第二代傳人，羅生希望兒子能自由發揮所長，如長大後對家族生意感興趣，才慢慢栽培；羅太則希望兒子「健康最緊要」，笑言「第時大個搵多啲錢比我哋」。



羅家男B預產期為2月14日，羅太雖然在懷孕時患上妊娠糖尿，但她認為最辛苦的不是懷孕過程，而是由穿羊水後陣痛足足24小時。羅生指太太生產時他在產房外等候，得悉兒子出世萬分感觸。羅生感謝太太的辛勞，待身體恢復過來後，便會帶她「食餐好、去旅行」，又道：「我愛你。」

羅生指因為太太陣痛24小時，加上又是剖腹生產，所以沒料到兒子會「一馬當先」成為「馬寶寶」，感到驚喜，將來會讓兒子知道今日的點滴。

羅生提到，羅太媽媽和外傭會協助照料兒子，由於夫婦二人經營餐廳，他們會輪流照顧愛子。他們希望兒子健健康康，快高長大，羅生說：「佢（兒子）邊方面強，就比多啲資源佢發揮。」

至於政府向新生嬰兒家庭派發2萬元補助金，羅生表示：「2萬蚊有就當然好過無，如果可以增加就增加啦，希望未來其他小朋友可以多啲支援。」他亦希望政府可以提供更多支援予市民，鼓勵更多家庭生育，讓下一代各方面均有更多資助。他預計未來會花費最多在兒子的教育上。