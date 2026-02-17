將軍澳外傭霸地搭帳篷陣持續數年　街坊意見兩極　體諒離鄉別井

將軍澳每逢周末及公眾假期，街頭定必湧現放假外傭「帳篷陣」，過去數年情況仍然存在。年廿九（16日）有網民在社交平台再度分享街頭「盛況」，形容場面「何其壯觀」，認為「露營陣」擾民堵路，當局執法不力，事件引起網民關注。



《香港01》記者年廿九及大年初一（16至17日）到場視察，可見有大大少少不同帳篷駐紮街頭，年廿九時營幕內沒有人，疑僅為空營預先「霸位」，至初一有外傭進駐帳篷。有附近保安表示，外傭有時會唱歌跳舞製造聲浪，滋擾住戶。亦有街坊對情況習以為常，對離鄉別井的外傭，僅在假日時聚集紮營表示理解。



農曆新年長假，將軍澳街頭湧現帳篷陣。（羅日昇攝）

+ 1

記者一連兩日（16至17日）到場視察，發現唐賢里一帶，環繞迴旋處行人路，乃至唐明街公園及香港科技大學賽馬會大樓對開，佈滿帳篷，場面「墟冚」。由於新春連日長假期，外傭在歲晚早一日更預先「霸位」，放設空帳篷在路上過夜。至今日年初一，外傭更放置露營桌椅，外傭在營中席地而坐休憩。

有網民形容場面「何其壯觀」。現場所見，帳篷均整齊靠邊擺放，街上未有垃圾，行人路範圍縮少，途人需讓道而行，但仍有足夠通過空間。

年廿九歲晚已擺設帳篷 早一日霸位

早於假期前一日，年廿九歲晚，外傭已擺設帳篷霸位。（戴慧豐攝）

+ 1

附近校舍曾接宿生投訴 外傭唱歌跳舞聲浪過大

翻查資料，早在2023年5月，《香港01》已曾報道唐明街公園外行人路上，連續多日有人設置了多個帳篷，事後證實是外傭所搭建。

有附近保安透露，有關情況已持續幾年，「咁多人聚埋喺度，呢啲公眾地方。人地行過都唔係咁好」。他表示，曾接獲投訴，外傭放假聚集時更會唱歌跳舞，聲浪滋擾宿舍學生及教職員休息。他又指，有時即使外傭離開，都會遺帳篷在原地，霸佔街道長時間「橫街窄巷霸住晒」，部分外傭更會另外設遮蔽物在營外，「瞓得舒服啲，黑啲，當自己個地咁」。

他指校方曾向相關部門投訴，惟一直未有改善「政府都唔理」，形容情況日益嚴重「越來越多」。不過他認為，外傭離鄉別井，始終在假日都要有落腳地。

+ 3

街坊對「帳篷陣」見怪不怪：「出嚟打工好難講嘅」

有街坊接受訪問則對有關「帳篷陣」場面見怪不怪，指帳篷在平日會收起，只是假期時在街道擺放，「通常都係休息先有」，海濱附近也出現同樣情況。被問到要擠身過路會否感到困擾，街坊表示「都唔會嘅，咁樣行咋嘛」，又認為「冇辦法有咁多外勞」，他們假期都需要一個地方。

另一張氏夫婦同樣表示，對「帳篷陣」習以為常，情況已持續幾年，指行人路雖然被帳篷佔據，但行人仍然能過路，張氏夫婦推著輪椅依舊暢通無阻。他們指，街坊有怨言，但坦言外傭離鄉別井「出嚟打工好難講嘅」，因此很難平衡事件。他們認為情況尚可接受，設營聚集「都還好，煮食就唔好」。