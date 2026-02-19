川龍越野賽參加者跌倒受傷　救援人員扶落山送院治理

今日（19日）赤口舉行的「川龍越野賽2026」發生意外，一名參賽者在甲龍林徑跣倒受傷，由同伴代為報警求助。



今日中午12時54分，川龍越野賽一名51歲男參加者，在甲龍林徑跣倒致眼角和頭部流血，同行朋友報警求助。救援人員到場協助傷者落山，經初步敷治後將傷者送往博愛醫院治理。

傷者被送往博愛醫院治理。（資料圖片）

初三赤口舉行的川龍越野賽。（網上圖片）

「川龍越野賽2026」 於今早舉行，賽事分42全馬組、21半馬、8公里個人組及8公里親子2人組，由9時至9時半分時段起步，起點和終點都是大帽山扶輪公園。其中42全馬組的賽程限時9小時，由扶輪公園小食亭對出空地起點，沿禾唐崗山徑出大帽山道上大帽山頂，沿麥理浩徑逆走至鉛礦凹，接上衛奕信徑至城門水塘六號休憩處後轉入龍門林徑、龍門郊遊徑到川龍，川龍後再沿扶輪公園自然教育徑返回大帽山扶輪公園小食亭完成前半部；下半部由大帽山扶輪公園經甲龍林徑至農場鮮奶，經大欖涌引水道至河背，由河背經麥理浩徑9段逆走至川龍，第二次由沿扶輪公園自然教育徑返回大帽山扶輪公園小食亭對出空地起點。